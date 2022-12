A beruházás kapcsán érintett települések Érsekhalma, Hajós, Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Kunfehértó, Kisszállás és Nemesnádudvar – hangzott el a jánoshalmi közmeghallgatáson, ahol a tervező Unitef ’83 Zrt. képviseletében Herpai László és Zlinszki Donát Eszter, a Tura-Terv Kft. képviseletében pedig Balogh Imre ismertette a beruházással kapcsolatos tervezési és engedélyeztetési eljárást, majd a jelen lévő településvezetők és érdeklődők tehették fel kérdéseiket.

Polgármesteri vélemények

Fülöp Róbert polgármester a közmeghallgatáson arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábban tervezett nyomvonal jelentősen eltér a jelenlegitől, így Kiskunhalas még távolabb lesz a tervezett M9-es gyorsforgalmi úttól, amely a tervek szerint az 51-es főúttól az 53-as főútig 2029-re épülne meg kétszer egy sávon, majd 2041-től bővülne ki kétszer két sávra, mintegy ötven kilométer hosszon. A városvezető szerint fontos lenne felülvizsgálni a terveket, mert azok a korábbi hatásvizsgálatok alapján készültek.

– Kiskunhalason jelenleg is elviselhetetlen az áthaladó teherforgalom, az M9-es gyorsforgalmi út, a tervezett tompai határátkelő-bővítés, valamint a kiépülő új vasútvonal tovább növeli – akár a duplájára is – a teherforgalmat.

Épp ezért fontos, hogy Kiskunhalas egy megfelelő minőségű, akár többsávos úttal legyen bekapcsolva az M9-es gyorsforgalmi útba

– mondta Fülöp Róbert.

Véh László, Tompa polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a települést közvetve érinti a tervezett M9-es gyorsforgalmi út. Már most is naponta közel ezer kamion halad el az 53-as főúton, a település mellett, amely az ünnepek idején 1200-ra is emelkedik. Időnként élhetetlenek a körülmények a feltorlódó és várakozó kamionok, valamint áthaladó személyforgalom miatt, és ez a tehertétel csak fokozódni fog a határátkelőn tervezett logisztikai fejlesztésekkel, amely során tovább fogják bővíteni a teherforgalom áteresztőképességét is, így akár napi 255-ra is emelkedhet majd az áthaladó kamionok száma. Véleménye szerint megoldást jelentene, ha közvetlen leágazás épülne az M9-es gyorsforgalmi útról a határátkelőre.

Évtizedek óta várnak erre a fejlesztésre

Bányai Gábor kormánybiztos, a térség (Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselője szerint harminc éve vár a térség erre az útfejlesztésre, ezért most nem szabadna megakasztani az előkészítő eljárásokat. A tervezett 2029-es megvalósulási időt azonban kissé távolinak tartja, szerinte az M9-es gyorsforgalmi útnak öt éven belül el kell készülnie az 51-es főút és az 53-as főút közti mintegy ötven kilométeres szakaszon.

– Legkésőbb 2024-ben el kell kezdődjön az útépítés az 51-es és az 54-es főút közti, mintegy 12 kilométeres szakaszon, ha az megépül, biztosan folytatódni fog tovább Kisszállásig – jelentett ki a politikus.

Bányai Gábor elismerte, hogy az eredetileg tervezettnél távolabb húzódik majd Kiskunhalastól az M9-es nyomvonala, de így is 15 percen belül elérhető lesz, és ez jóval rövidebb a jelenlegi 40 percnél, amennyire az M5-ös autópálya van Halastól. A kormánybiztos támogathatónak tartotta az M9-es útról Kiskunhalasra és Tompára leágazó többsávos utak építését, ez azonban egy külön projekt lesz, nem része az M9-es mostani tervezésének.

Legközelebb Sükösdön tartanak közmeghallgatást a tervezett M9-es út 51-es és 54-es főút között épülő szakaszáról, ahol előrehaladottabbak a tervek.