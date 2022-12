Tiszakeszi 1 órája

Megdöbbentő: lézerrel villogott a vadászpilóták szemébe, vádat emeltek a férfi ellen

A 45 éves férfi a kiképzési napokon lakása udvaráról világított be a vadászrepülőgépek pilótafülkéjébe még áprilisban, most emeltek vádat ellene. Bács-Kiskun megyében is fordultak elő hasonló estek korábban.

baon.hu baon.hu

Illusztráció Fotós: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

A boon.hu cikke szerint a Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen több rendbeli közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt. 2021. április végén egymást követő három napon, az éjszakai órákban a Magyar Honvédség három vadászrepülőgéppel kiképzési gyakorlatot hajtott végre Tiszakeszi település területe feletti légtérben 600 métertől 2500 méterig terjedő repülési magasságban. Az ominózus férfi lakásának udvaráról a kiképzési napokon egy zöld lézerfényt kibocsátó lézeres pointerrel, alkalmanként legkevesebb 30 percig mindhárom vadászrepülőgép pilótafülkéjébe bevilágított. A lézerfény a pilótafülkék üveg és plexi felületein megtörve szóródott, és a pilótáknál pillanatnyi látásvesztést, szemkáprázást okozott. Az egyik alkalommal a lézerfény zavaró hatása olyan mértékű volt, hogy a pilóta a repülőgép navigációs fényeit kikapcsolta annak érdekében, hogy a férfi a légijárművet szem elől tévessze. A meggondolatlan férfi cselekményével a repülőgép pilóták életét, testi épségét veszélyeztette. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben – felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a lézer pointer elkobzásával. Tavaly mi is beszámoltunk róla, hogy megszaporodtak a katonai repülőgépek ellen irányuló lézeres zavarások. Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeket az eseteket haladéktalanul jelentik az illetékes hatóságoknak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!