Szakács Tibor plébános a szentmisében József dilemmájáról beszélt. Arról, hogy amint megtudja, hogy Mária gyermeket vár és a társadalmi normák, törvények alapján el kellett volna őt bocsájtani megjelölve, megszégyenítve. Józsefnek a döntése nem is az embert nézi, mint az irgalmasságot, hogy titokban akarta tartani, hanem, hogy Isten ígérete győz.

– Az is megtapasztalható, hogy Máriát magához veszi, gyermekét mint sajátjaként neveli azért, hogy az Isten ígérete: hogy velünk az Isten, kézzelfogható valóság legyen számára és így az Isten ölelésében benne tudjon maradni. A betlehemi lángot amely Betlehemből érkezik, a béke lángjának is szoktuk nevezni és a cserkészek hozzák már sokadik éve Magyarországra is. Talán idén abban a döntésben segít nekünk mint annak idején Szent Józsefnek is, hogy nem a törvényt, nem a társadalmi normákat, hanem elsősorban Isten ölelésében akarunk megmaradni, azaz az Isten ígéretét szeretnénk kézzelfogható valóságként megélni karácsonykor mindannyian szeretteink körében. Valahogy ehhez ad számunkra a betlehemi láng segítséget, hogy őt magát az Istent meg tudjuk találni az ünnepben – hangsúlyozta portálunknak Szakács Tibor a Kiscsávolyi Szent Szív Templom plébánosa.