– Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek olyanok, akik az átlagnál megszállottabban és felkészültebben veszik kézbe a kamerát. Ők lesznek azok, akik ráirányítják a figyelmünket arra, amit észrevettek, amit fontosnak tartanak. Arra is vállalkoznak, hogy kiválasszanak, kiemeljenek valamit a látnivalók tengeréből és azt elénk tárják – mondta Pethő Attila. Végül említést tett arról, hogy 2007-ben lelkes emberek újjászervezték a Duna Fotóklubot, amely azóta töretlenül működik, és nemcsak közösségként, de egyéni megmérettetéseken is nagyon szép eredményeket érnek el hazai és akár nemzetközi szinten is. Hozzátette, hogy a kiállítás nagyon gazdag, igazi kaleidoszkóp, mindenki találhat magának kedvére való témát és technikai megoldást is. Mindezeken túl rendkívül fontosnak tartja, hogy minden közegnek legyenek meg a saját maga alkotói: színpadi emberei, zenészei, írói, festői és fotósai.

– Hiába érhetőek el az interneten a legnagyszerűbb világszínvonalú alkotások, ha ezeket tőlünk távol élő idegenek készítették. Mennyivel jobb, hogy ezeknek a képeknek az alkotói itt vannak velünk, közel hozzánk, és ha tetszettek a képek, akkor oda lehet menni az alkotóhoz és személyesen gratulálhatunk neki – fogalmazott.