A Merkbau Zrt. néhány éve átalakította az év végi partnerajándékozási rendszerét, addig túlnyomórészt a cég projektjeiben közreműködő partnerek kaptak értékes ajándékokat. Három éve azonban a vállalat a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi felelősségvállalásra, így többnyire olyan közcélú kezdeményezésekre és közérdekű feladatokra fordítja az ajándékozásra szánt év végi keretet, amely különböző segítségre szoruló társadalmi csoportokat, szervezeteket és közintézményeket céloz meg.

Három évvel ezelőtt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, tavaly a Merkbau Zrt. akkor harmincéves oktatási alapítványa kapott jelentős összegű támogatást.

Az idei évben a vállalat vezetése úgy döntött, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (HTKT) Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi, Szilády Áron utcai idősek klubját ajándékozza meg kétmillió forinttal.

A nagy értékű adományról szóló jelképes csekket Knáb János, a Merkbau Zrt. igazgatótanácsának elnöke és Kovács Merényi Judit, a Merkbau Zrt. CSR projektfelelőse adta át Juhász Györgynek, a HTKT Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének.

– A lehető legjobbkor jött a felajánlás – mondta Juhász György, aki hozzátette azt is, hogy éppen egy komoly tervezésben voltak a Szilády Áron utcai intézmény épületének felújítása kapcsán, amely a bejáró idősek mindennapi életkörülményeit javítaná. A háborús infláció, a többszörösére emelkedett rezsiárak jelentősen megterhelik a halasi intézményeket is, arra kényszeríti az intézményvezetőket, hogy az eddigieknél is takarékosabban működtessék azokat.

– Az idősek klubjában lesz mire költeni a nagyértékű felajánlást. A nyílászárók egy része és a fűtésrendszer is korszerűtlen, a meglévő konvektorokat és a régi kazánt szeretnénk újakra cserélni. A jelenlegi válsághelyzet különösen indokolttá teszi ezeket a felújításokat. A Merkbau Zrt. felajánlásának köszönhetően máris könnyebb volt a tervezés – emelte ki Juhász György. Elmondta, hogy legelőször az intézmény ebédlőjébe egy nagy teljesítményű légkondicionáló berendezést vásároltak, amit az elmúlt hétvégén már be is szereltek, kiváltottak vele két konvektort. A központi fűtéshez tartozó kazáncserét fogják még részben ebből az összegből finanszírozni és néhány bejárati ajtót, valamint ahol szükséges, ablakot is tudnak cserélni.

Az intézményvezető abban bízik, hogy még az idei évben meg tudnak kezdődni ezek a beruházások.

A klubba járó idősek elmondása szerint ennél szebb karácsonyi ajándékot el sem tudtak volna képzelni, ők is köszönetet mondtak az adományozó építőipari cégnek. Megköszönte a nagyértékű felajánlást Fülöp Róbert polgármester is, aki emlékeztetett, hogy a halasi székhelyű, de mára az ország több pontján működő vállalkozás már több alkalommal bizonyította elkötelezettségét a város iránt.

A harminc férőhelyes nappali ellátást biztosító otthonba leginkább olyan idősek járnak, akik már egyedül élnek és szívesen töltik napközben az idejüket társaságban. A Nyúl utcai főzőkonyháról hordják a meleg ebédet, de a rendszeres étkezés mellett különböző foglalkozásokat is tartanak az időseknek, valamint újságot olvashatnak, tévét nézhetnek, beszélgethetnek egymással, de ha valaki elfárad, le is pihenhet.