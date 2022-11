Halottak napján is sokan látogatnak a szeretteik sírhelyéhez, ezért szerdán is nagy a forgalom a temetőkben és azok környékén. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szerettek emlékére.

A leírások szerint a november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű, mint a mindenszentek. „Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként az apátság alá tartozó bencés házakban. Hamarosan a renden kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeretteinkről, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. Eszerint azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek, hogy imával, vezekléssel, szentmisével tehetnek valamit meghalt szeretteikért.”

Mindenszentek és Halottak napján megteltek látogatókkal a halasi temetők is, kedden délután az alsóvárosi katolikus temetőben megszentelték a sírokat, a felújított kápolnában tartottak szertartást, a régi református temetőben is megemlékezést tartottak az elhunytakért. Szerdán is a szokásosnál tovább tartanak nyitva a temetők.