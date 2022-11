Bár a válság ellenére visszafogja a beruházásokat a település, több helyen is kazáncsere történik. Így az Árpád utca 8. szám alatti ingatlanban és a könyvtárban is. A Kőrisfa Óvodában is egy 50 kWh-s napelemrendszer kiépítését is tervezik. A művelődési házban 18 fokos temperálás várható, ugyanakkor egy- egy klubfoglalkozás, kisebb rendezvény megtartásához az adott helyiséget fogják csak felmelegíteni – nyilatkozta Domonyi László polgármester. Ide fűtőpaneleket vásároltak. Elektromos árammal jóval olcsóbb fűteni, mint gázzal. Az önkormányzati hivatalban, amíg lehet, légkondicionáló berendezést használnak, ha nagyon lehűl a levegő, akkor beindulhat a gázfűtés. Eddig jelentős a gázmegtakarítás tavalyhoz képest, igaz november közepéig nem volt az országban nagy hideg.