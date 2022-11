Elsőként az érdeklődők a terepen tekintették meg a készülő beruházást, majd Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, Varga György Szeremle polgármesterével és Bátmonostor polgármesterével, Béleczki Mihállyal együtt emelte a bokrétát az építmény legmagasabb pontjáig.

Varga György polgármester hangsúlyozta, hogy a szennyvízelvezető rendszer kiépítése olyan volumenű fejlesztés Szeremle és Bátmonostor életében, amely szinte városi rangra emeli a településeket. A tervek szerint március végén elindulhat a próbaüzem, ami annyit jelent, hogy elkészül a szennyvíztisztító telep is, illetve a hálózati elemek, amelyek a szennyvíz szállítását biztosítják.

– Magyarország szennyvíztisztítási települési indexe 2000 és 2020 között 50 százalékponttal csökkent – tájékoztatta az egybegyűlteket Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő. Kiemelte: ez az adat előrelépést jelez, amelyhez a jelenleg 3,6 milliárd forintos összköltségből megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat is hozzájárul. Magyarország kormánya számára az utóbbi időszak egyik legfontosabb célkitűzése a kistelepülések fejlesztése, az életminőség javítása. Szeremlén is több fejlesztést megvalósítottak és jelenleg is folyamatban vannak munkálatok – fogalmazott a honatya.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke beszédében emlékeztetett arra, hogy a járványidőszak alatt sokat hallhattunk a szennyvíz-koncentrációról és csak keveset arról, hogy közben is történtek fejlesztések ezen a területen. Bács-Kiskun megyében jelentős elmaradások voltak ezen a téren, de igyekeztek felzárkózni és a Baja–Érsekcsanád–Vaskút–Sükösd-szennyvízrákötési projekt után a megyében újabbakat is eszközöltek, több tízmilliárdos ráfordítással Környezeti és Energia Hatékonysági Operatív Program keretében.

Az objektum részleteiről a kivitelező Strabag Kft. képviselője Bozóki László tájékoztatott.

Mint mondta, a beruházás során csatornát és szennyvíztelepet építenek a két településen. A Szeremle szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása projekt tervezési feladatai elkészültek, a szükséges építési engedélyek mind a szennyvízcsatorna hálózat, mind pedig a szennyvíztisztító telep tekintetében rendelkezésre állnak. A szennyvízcsatorna hálózat csővezetékeinek kivitelezése Szeremlén meghaladta a 70 százalékos készültséget és több mint 400 ingatlanhoz megépült már a csatlakozó tisztítóidom is. Bátmonostoron a szennyvízelvezető hálózat fektetése 60 százalékos mértékben készült el, a tervezett ingatlanok közel háromnegyedében épült ki a csatlakozást biztosító tisztítóidom.

A napokban egy fontos mérföldkőhöz érkezett a projekt, ugyanis a Duna folyamban történő sodorvonali bevezetés irányított fúrására került sor, melyet a Duna vizén az Országos Közúti és Hajózási Hatóság Főosztálya engedélyével hajókról végeztek a munkások. A munkavégzés időszakában teljes hajózási zárlatra volt szükség.

Az őszi hónapokban több különféle munkálatokat terveznek még, mint például a csatornahálózat építésének befejezése, Szeremlén 3 darab, Bátmonostoron 4 automata szennyvízátemelő telep kivitelezése, csatornaépítési nyomvonalak helyreállítása, melynek végleges helyreállításai 2023-ban zárulnak le, valamint a szennyvíztisztító telep kezelőépületének építése és biológiai tisztítómű szerelési munkái.

A lakossági fogyasztók hálózathoz való csatlakozásához 2023 első negyedévében lesz lehetőség, ennek pontos időpontjáról az önkormányzatok adnak majd hírt.