A rendészeti versenyen a tudás mellett az ügyességnek és az állóképességnek is kiemelt szerep jutott, a rendészeti pályára készülő fiataloknak, akiknek kilenc próbatételt kellett teljesíteni. A KRESZ-ismeretek alkalmazása és a kerékpáros szlalomozás mellett rendőrautót is kellett húzniuk, airsoft lövészeten teljesíteni, egy feltételezett robbantás helyszínén elsősegély nyújtani, valamint egy komplex akadálypályán lehetőleg hibátlanul és a legrövidebb idő alatt végig haladni. Az erejükön felül az együttműködésre is szükség volt a verseny során, ami leginkább a kötélhúzás során mutatkozott meg.

Dr. Bak Sándor ezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) vezetője bízik abban, hogy a Kiskunhalason rendészeti képzésben résztvevő fiatalok közül minél többen választják majd a rendőri pályát.