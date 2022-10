A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából már hetek óta mécsesek, krizantémok, koszorúk, gyertyák sokaságából válogathatnak a megemlékezők. Hétről hétre változó akciók ösztönzik a vásárlást a boltokban. Aki nem ennyire előrelátó, vagy nincs ideje előtte bevásárolni, azok a temetőknél is megtehetik mindezt. Az árusoknál mindezekből bőséges a választék, sőt az árak is hasonlóak, mint az egyes üzletekben, hipermarketekben. A napokban a kecskeméti Köztemetőnél jártunk, ahol néhány eladót kérdeztünk tapasztalataikról.

Vojtikovszki Sándor húsz éve árusít sírkoszorúkat a Köztemetőnél az ünnepek idején. A lánya készíti a szép díszeket, melyeket a nagypiacon értékesít, míg ő a temetőnél.

– Szerdán indult be jobban a forgalom, addig kevesebb vásárló volt, de ez normális. A nagyobb dömping a hétvégétől várható.

Mivel most négynapos ünnep előzi meg a megemlékezést, így a tömeg is megoszlik majd a következő napokban, mely könnyíti a munkánkat.

Nálam a koszorúk ára 990-től indul, a nagyobbak 2000–4000 forintba kerülnek. Úgy látom, hogy idén inkább az olcsóbbat keresik. Egy-egy törzsvásárlónál azt is tapasztaltam, hogy míg előző években három-négy darabot vitt, most csak egyet, kettőt – mondta a férfi.

A temetői árusoknál elsősorban krizantém kapható, többféle változatban, színben. Zömében a fehér és a sárga a kelendő, de vannak élénkebb színekben is. Emellett őszirózsa, kardvirág is előfordul egy-egy eladónál. A nagyobb fejű krizantémok inkább darabra kaphatók, a kisebbek csokorban.

Cseh-Szakáll Béla is rutinos árus, nem panaszkodik, egyre több vásárló jön. A szép portékáját sokan keresik. A virág szála 300–500, a csokor 500–700 forint.

A Köztemetőnél több helyen beszerezhetők a mécsesek is. Kovács Alex 16 éve törzsárus, most is gazdag a kínálata. A mécseseken, gyertyákon túl cserepes krizantémot is árul.

Úgy véli, valamivel kisebb a forgalom az előző évekhez képest. Ami érthető is, hiszen sok embernek ma nagyon meg kell gondolnia, mire költ.

– Meglepődve tapasztalom, hogy idén többen viszik a nagy kaspós krizantémokat, melyeket jó áron tudok adni, 2800 forintért, míg a kicsi 500 forint. A mécsesekből vannak olcsóbbak, drágábbak, egyszerűbbek, díszesebbek. A legolcsóbb 200 forint, de több darabnál tudok engedményt adni. A tervek szerint szerdáig maradok, mert még a halottak napja után is többen jönnek a temetőbe, akik szeretnék elkerülni a nagy tömeget – jegyezte meg a fiatalember.

A virágok és mécsesek között sültgesztenye-árus is helyet kapott, megidézve a régi korok hangulatát, amikor a kisgyerekek zsebébe meleg gesztenyét tettek, hogy azzal melegítsék fel magukat a nagy hidegben, akár a temetőnél is.