Történelmi időutazásra invitál minden érdeklődőt pénteken 14 órától a kecskeméti Katona József Emlékház. Az első előadást dr. Ács Péterné szaktanácsadó, senior kutató tartja meg Petőfi kenyere címmel, a másodikat Szűcsné dr. Varga Gabriella tudományos munkatárs Petőfi és a bor címmel, melyben múltidéző szőlőfajtákról is szó esik.

Új tárlat nyílik pénteken 15 órakor a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A Megújuló hagyomány című jubileumi kiállításon a 40 éves Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület és a 70 éves Kecskeméti Díszítőművészeti Szakkör közösen mutatkozik be. A műsorban közreműködik a Hegedűs együttes.

A kiállítást kedvelők számára ajánljuk a Cifrapalotában látható Bob Dylan alkotásait bemutató tárlatot is, melyet közkívánatra október 16-áig meghosszabbítanak. Eddig több mint 4000-en tekintették meg. A dalköltőként ismert és elismert Bob Dylan vizuális útinaplóját mutatja be a rendhagyó tárlata. Képein az amerikai kultúra toposzai, a felhőkarcolók, vasútvonalak, függőhidak sorakoznak. Útjai során vázolt munkáin kihalt mellékutcák, elhagyatott motelek metafizikussá sűrűsödő csendjével és magányával is találkozunk. Ezek mellett a válogatásban megférnek az intimebb, ellesett pillanatok, sőt az aktképek is.

Érdemes ellátogatni a Hírös Agórába is, ahol Hűség az Árthoz címmel Farkas Antal Jama emlékkiállítása tekinthető meg. A hetényi közösségi házban Színek, formák, hangulatok címmel a szabadszállási Csomák Lászlóné Cserzsi textilszobrász alkotásaiból mutatnak be ízelítőt. A Népi Iparművészeti Gyűjteményben pedig Répás Jánosnak, a népművészet mesterének „Fába faragott történelem” című szobor emlékkiállítása nyújt kulturális csemegét.

Egy kis kreativitásra invitálja az érdeklődőket a Cifrapalota, ahol szombaton 14 és 16 óra között cserépfestő workshopot rendeznek, emellett növénycserére is felhívják a figyelmet a fenntarthatóság jegyében. A résztvevőket arra kérik, vigyék magukkal otthonukból a már megunt, esetleg csúnya, sérült cserepüket, melyet a workshop keretében Adorján Dorka szabadúszó illusztrátorral új köntösbe öltöztethetik.

Egy kis kitekintés Kecskemét határain. Színházi előadás látható szombat este Ballószögön, a Faluházban. Anyám a 8. kerület című naplójáték tekinthető meg 18 órától. A monoKRÓM KÁDráma szól az erkölcsről, felnövésről, szegénységről, és nem utolsó sorban az életről és a halálról. Rendező: Kis Adrián; közreműködik: Türei Márk. Az előadás ingyenes.