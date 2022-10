Az Enikő-díjat 1997-ben alapította a KOKOSZ az oktatóközpontokban tevékenykedők számára. Az országos díj a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése, amit a díj kuratóriuma évente egy-egy tartósan kimagasló munkát végző személynek, illetve oktatóközpontnak ítél oda.

Kacziba Lajosné földrajz-biológia-kémia szakos tanárnő több évtizedes pedagógusi és környezeti nevelő munkáját ismerték el ezzel a díjjal. A tanárnő Solton tanított több mint 40 évig, emellett a Duna-menti Tehetségsegítő Tanács Titkáraként és szakértőként is igen aktív részese volt a térség tehetséggondozó és fenntarthatóságra nevelő munkájának. Környezeti nevelői munkája során a szakmai önképzések, továbbképzések tevékeny résztvevője ma is. A megszerzett új ismereteket előadások, terepi foglalkozások, szakcikkek, módszertani kiadványok formájában teszi közkinccsé. Az ő nevéhez fűződik a 2000-ben létrehozott Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny is, amely regionálisból Kárpát-medenceivé fejlődött és éveken keresztül nyújtott színvonalas ismeretszerzést és vetélkedést nemcsak a Magyarország területén élő, de a vajdasági, erdélyi, szlovákiai és kárpátaljai magyar gyerekek számára egyaránt. A tanárnő ma is fáradhatatlanul tevékenykedik a környezeti nevelés területén.

– Örömteli perceket éltem át a kellemes kollegiális környezetben, ahol prof. dr. Kárász Imre, az Enikő-díj kuratóriumának elnöke adta át a díjat. Rendkívüli dolog számomra az elismerés, amiért évtizedeken át nagyon sokat kellett tenni. Az iskolában zajló környezeti tudatformálásért hatékony módszerekben kellett gondolkodni, a környezet és a természet összefüggéseinek meglátására kellett és kell ma is nevelni az eredményesség érdekében – összegezte Kacziba Lajosné.