Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a a Nőnek lenni jó! konferenciát Kecskeméten, amelynek ez alkalommal is a Sheraton Hotel rendezvényterme adott otthont. Ezt a különleges eseményt az ötletgazda, Csatos Erika 2014-ben hívta életre a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara társszervezésében. Mára már a térség egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát. A konferencia célja egy olyan női közösség megszervezése, akik kölcsönösen segítik és motiválják egymást az üzleti életben. Csatos Erika most is érdekes és motiváló előadókat hívott a rendezvényre. A konferencia témája a Lét-Vágy, ami arra utal, hogy ilyen vészterhes időkben még nagyobb szükség van az összefogásra, illetve, hogy egymást segítsük és motiváljuk.

Csatos Erika, a konferencia megálmodója és főszervezője.

Fotós: Szalay Tamás

A rendezvényt Szalay Ádám konferálta, a Sikerkód Kft. tulajdonosa, aki szintén több éve részese és szereplője a Nőnek lenni jó! konferenciának. A megkérdezett vendégek amellett, hogy ösztönző és tanulságos előadásokat hallhatnak, nagy lehetőségnek is tartják a rendezvényt. Olyan baráti és üzleti kapcsolatokra tehetnek szert, amit a későbbiekben kamatoztatni tudnak a munkájuk során, és a magánéletben is.

A konferencia azért is különleges, mert a jegyárakból befolyó pénzösszeget jótékonysági célra fordítják a szervezők. Idén két rászoruló kislányt támogatnak a bevételből. Egyikük a Hajnalcsillag Tanoda pártfogoltja, Pusztai Dorina. A szervezők kifejezetten büszkék kis támogatottjukra, ugyanis saját költeményével arany minősítést kapott az Aranyhíd cigány vers- és prózamondó versenyen. Emellett idén szeptembertől a pécsi Gandhi Gimnáziumban folytatja középiskolai tanulmányait, ami Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó tanintézménye. Az idei tanévben harmincezer forintos tanulmányi ösztöndíjban részesítik őt a konferencia bevételéből.

A másik támogatott Lőz Klári, a Bányai Júlia Gimnázium 7. osztályos tanulója. Klári komoly betegséggel küzd, aminek a leküzdéséhez és a mielőbbi gyógyuláshoz az E-Kecsap szervezet közreműködésével több száz ezer forintos adományt ajánlanak fel a konferencia bevételéből.

A személyes támogatottakon kívül Csatos Erika és férje, Csatos János, illetve a konferencia résztvevői szintén több százezer forint támogatást adományoznak az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítványnak és a Wojtyla Barátság Központnak. Így összesen egymillió forintot fordítanak jótékony célra.

A szervező páros nagy sikerként könyveli el a 14. konferenciát és a sok pozitív visszajelzés garantálja, hogy folytatni fogják a Nőnek lenni jó! rendezvénysorozatot a jövőben is.