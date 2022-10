A település vezetője arról is tájékoztatott, hogy Kelebián a pénzintézet az eddig az orvosi rendelőnél működtetett bankautomatát is leszereli. A polgármester több ízben tárgyalásokat folytatott a pénzintézet képviselőivel, azonban Maczkó József tájékoztatása szerint előre mozdulás nem történt. Közben párhuzamosan tárgyalt az önkormányzat számlavezető bankjával is és sikerült elvi megállapodást kötni, amit jóváhagyásra októberben a képviselő-testületi elé terjesztett, ahol a képviselők támogatták a megállapodást.

Az elfogadott határozat szerint az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy bankautomata működjön a faluban. A telepítéshez szükséges 6,5 millió forintból 1,5 millió forintot átvállal az önkormányzat. Továbbá vállalja a havi 100 ezer forint körüli üzemeltetési költséget is. Az önkormányzat által adott biztosítékok után a számlavezető bank hamarosan bankautomatát telepíti Kelebiára. A gyors lebonyolítás érdekében már el is indították a folyamatot, várhatóan két hónapra lesz szükség az új ATM felszereléséhez és beüzemeléséhez, ami új helyen fog működni – mondta a polgármester.

Közölte, hogy erre az időszakra szünetelni fog a településen az ATM-szolgáltatás, így a szomszédos Tompára kell átmenni, ha valaki készpénzt akar felvenni a számlájáról. Maczkó József szerint legkésőbb az év végéig visszaállhat a korábbi rend, és új helyen üzembe tudják helyezni az új bankautomatát.