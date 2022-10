Bekő Csaba polgármester kiemelte, hogy a felújításnak köszönhetően az érintett utcák útburkolatának karbantartási költségei jelentősen csökkentek. A projekt eredményeképpen az utcákban történő közlekedés sokkal biztonságosabbá vált.

A községházát is átadták, melynek felújítása 29,3 millió forintos Magyar Falu Programból, valamint közel 15 millió forintos Terület-és Településfejlesztési Operatív Program forrásból valósult meg.

– Az önkormányzati részben a padlóburkolatok és a vizes blokkokat is felújítottak. A homlokzati nyílászárókat korszerű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra cseréltük, valamint a homlokzati falakon utólagos hőszigetelés készült. Az épületben új gázkazánt is beszereltünk, radiátoros hőleadókkal. A felújítással érintett helyiségekben greslap burkolat készült, amely jól tisztítható. A belső falfelületek javítása és festése is megtörtént. Az összes vizes helyiségben új szaniterek kerültek elhelyezésre. Sor került akadálymentes rámpa és korlát kialakítására. A meglévő járda elbontását követően egy új járda és elő lépcső készült korláttal. A bejáró parkoló megújult, egy új mozgáskorlátozott parkolót is kialakítottak – mondta a polgármester.