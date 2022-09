A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. színes programkavalkáddal készül a szeptember 9–11. között megrendezésre kerülő szüreti napokra, de emellett rendezik meg a XIX. Cigány Nemzetiségi Szüreti Kulturális Fesztivált is a vásártéren. Most ünneplik a 25 éve alakult Lovas Bandériumot és a hét végén adják át a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre benevezett halasi győzteseknek járó díjat is.

Hagyományőrző ruhába öltözött néptáncos lányok és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. munkatársai finom szőlőmustot kínáltak szerda kora reggel a halasi piacon, mellyel a hétvégi szüreti fesztiválra csalogatták a város lakóit. A pohár must mellé egy programfüzet is járt, amiben részletesen benne vannak a hétvégi programok.

A jeles alkalomból szeptember 9-én, pénteken 16 órakor a Sóstó délnyugati csücskénél, az 53-as főút mellett, a bejárat közelében avatnak majd fel egy emlékhelyet, ahol egy acélból készült, köralakú fémváz ölelésében egy 19. századi Halas környéki fa szőlőprés lesz kiállítva, felette „A szőlő és a bor városa” felirattal, amely arra emlékeztet, hogy a múltban, és jelenleg is sok család számára biztosít megélhetést a szőlő.

Pénteken délután 17.30-kor a Semmelweis térről elrajtol a XXX. Szüreti Utcai Futóverseny, és ekkor tartják a XII. Kiss Roland szüreti kocogás emlékversenyt is. A háromnapos fesztivál leglátványosabb része, a szüreti felvonulás hagyományosan szombaton kora délután lesz. 13 órakor indul a menet a Hősök ligetéből és halad majd végig a Kossuth, a Köztársaság és a Városháza utcán át a Bethlen Gábor térre, ahol a fesztivál nagyszínpada is áll majd. A városháza díszudvarán lesz a borudvar. A helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok mellett országosan ismert sztárok lépnek majd színpadra.