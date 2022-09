A megnyitó vendége volt dr. Simicskó István országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság tagja is, aki arról beszélt, hogy a kihívások, a veszélyek és a fenyegetések évszázadában miért is fontosak az ilyen fesztiválok? Mint mondta, ebben a globalizált, egységesített világban igenis össze kell gyűjteni az erőinket, az értékeinket. Az ilyen események is mint a Kiskunfélegyházi Libafesztivál, erősítik a helyi közösséget, a helybeliek identitástudatát. Szükségünk van azokra a nemzeti értékekre, amelyeket ránk hagytak az őseink – hangsúlyozta a honatya. Hozzátette, az ilyen rendezvények hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy erős hittel, erős lelkülettel, erős önazonosságtudattal és közösségi érzéssel induljunk neki a holnapnak.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő a megnyitón arról beszélt, hogy aranykort érlelő időszakot élünk, és ezt nem tudja tönkre tenni sem a háború, sem a brüsszeli idiotizmus, sem a migránsok hada, sem az energiaválság. Az elmúlt évszázadban, évezredben is hatalmas akadályokkal kellett megküzdenünk és most is van bennünk annyi belső erő, ami segít bennünket a jelenlegi küzdelemben. Ehhez kell olyan összetartó közösség, amely itt van Félegyházán, és amely itt van a választókerületemben – hangsúlyozta a honatya.

Elek Timi a lelkét is beleszövi a szőnyegekbe

Mezőtúron több mint százéves hagyománya van a szőnyegszövésnek. Magyarországon az első perzsaszőnyeget is Mezőtúron szőtték. Az ügyes kezű helyi asszonyok szövetkezetbe tömörülve készítették a ma már világszerte híres szőnyegeket. Később az asszonyokhoz olyan művészek is csatlakoztak, akik szebbnél-szebb szőnyegmintákat terveztek. Elek Timi harmadik generációs szőnyegszövő, az édesanyjától tanulta a mesterséget, aki pedig a nagymamájától leste el a fortélyokat. Elek Timi azonban azon ritka művészek közé tartozik, aki nem csak szőni, de tervezni is szokta a szőnyegeket, sőt van olyan szövéstechnika, amit ő talált ki és a világon egyedül csak ő szövi – mondta el a kiállítás megnyitóján Metzker Krisztina, a mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület tagja.