Fekete Csaba az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta hírportálunknak, hogy jelenleg Bács-Kiskun Megyében járják a településeket és elsősorban önkormányzati intézményeken keresztül adják át a rászoruló családoknak az élelmiszercsomagokat. Alapítványuk egyik programja ez, amelyet Éholtóságnak hívnak. Solton húsz családnak volt lehetőségük élelmiszerrel segíteni a mindennapjait. Szerencsésre vannak támogatóik, elsősorban cégek, de magánszemélyek is, akik a társadalmi felelősségvállalást átérezve rendszeresen támogatják az alapítványt. A Solton kiosztott csomagok jó minőségű tartós élelmiszert tartalmaztak, közel tízezer forint értékben.

Türmerné Szeremi Ilona a Solti Alapszolgáltatási Intézmény igazgatója elmondta, hogy sajnos elkerülhetetlen, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói mindennapi munkájuk során olyan körülményekkel találkoznak, ahol a gyermekek a család élethelyzete miatt nélkülöznek. Ezért mindig jó, amikor egy szervezettel vagy az ország különböző pontjain dolgozó szakemberekkel kialakul egy jó munkakapcsolat. Így történt ez a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkatársaival is. Az általuk nyújtott élelmiszer adomány csak az első lépés volt egy hosszútávú együttműködés létrejöttéhez. Ez a kapcsolat már ezen a héten tovább is folytatódott. A városban élő óvodás és iskoláskorú gyermekek részére meghirdethetik az alapítvány rajzpályázatát, ahol az értékes ajándékok mellett arra is lesz lehetőség, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Gyermekétkeztetési Alapítvány tevékenységével. Terveik szerint az intézmény és az alapítvány több szakmai programban is együttműködik a jövőben, és ez lehetővé teszi majd a hátrányos helyzetű gyermekek további támogatását Solton.