A helyi önkormányzat és a Kiskunfélegyházi Tourinform Iroda szervezte konferencián húsz bemutatkozó előadás keretében körvonalazódott az az irány, amely a kitörési pontot jelentheti a turizmus fejlesztésében. A szervezők azzal a céllal rendezték meg a konferenciát, hogy inspirációt, ötleteket adjanak egymásnak a turizmussal foglalkozó vállalkozások, intézmények, szervezetek – mondta köszöntőjében Olasz Anita a félegyházi Tourinform Iroda vezetője. Hozzátette, fontos célkitűzés, hogy a Félegyházára látogató vendégek minél teljesebb élményben részesüljenek és hogy vigyék tovább a város jó hírét.

Az előadások sorát Csányi József polgármester nyitotta meg. Elmondta, korlátozottak a város turisztikai lehetőségei, ezért is fontos a megfelelő fejlesztési irány kijelölése. Véleménye szerint, csak a környező településekkel, a városi szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozásokkal együttműködve lehet sikeres a térség turizmusa. Mint mondta, olyan turisztikai attrakciót kell összeállítani, amely minden korosztályt megszólít.

A polgármester beszámolt arról a hosszútávú turisztikai koncepcióról is, amelyben kiemelt szerepet kap a Fürdőszálló és közvetlen környezetének fejlesztése. Hangsúlyozta, szeretnék újjáépíteni a Fürdőszállót, a törökfürdőt, a strandot, a Hősök parkját és az egész környezetet. Elmondta, korábban, még a háború előtt sikeresen pályáztak, így tudták elkészíteni azokat a terveket és azt a mintegy 600 oldalas tanulmányt, amelyek a megvalósításához szükséges milliárdok elnyeréséhez kellenek. A városvezető abban bízik, hogy a háború hamarosan véget ér és a pályázati lehetőségek ismét megnyílnak.

A részletekről elmondta, az újjáépített Fürdőszálló mellé egy többszáz fő befogadására alkalmas rendezvényközpontot szeretnének építeni, hogy legyen a városnak olyan helye, ahol méltó módon lehet nagyobb rendezvényeket, esküvőket megtartani.

A Fürdőszállóban szeretnék újraindítani az Aranypáva éttermet, amely a két épület között egy elegáns kerthelyiséggel is kiegészülne. Közvetlenül a két épület mellett egy mintegy 40 szobás sportszálló is helyet kapna, amely az esküvők vagy rendezvények vendégei és a sportcsarnokhoz kapcsolódó eseményekre érkező csapatok, cégek, vállalkozások és az önkormányzat vendégeinek elszállásolásában juthatna szerephez. Mindezzel párhuzamosan az újjáépülő strand új élménymedencével gyarapodik. A szolgáltatásokat gyermekvilággal és egy 100 négyzetméteres szaunával egészítenénk ki – sorolta a polgármester. Azt is kiemelte, hogy a teljes komplexumot az elhasznált termálvíz hulladékhőjével fűtenék.

A konferencia résztvevői megismerhették többek között a 10 éves Tourinform Iroda kínálta lehetőségeket, a Róna Kincse Gyógyfürdő gyógyvízre épülő kezeléseit, a Kiskun Múzeum kiállításait, a Petőfi Sándor Városi könyvtár, a félegyházi Parkfürdő és a Városi Sportcsarnok szolgáltatásait. A tanácskozás vendégei megismerhették a helyi gasztronómiai kínálatot, a program lehetőségeket és a szálláshelyeket is.