A vonatkozó törvény legfeljebb húsz százalékos emelést tesz lehetővé a fenntartók számára, és az óvodák – látva a nemrég lezárult beiratkozások statisztikáit – ezt ki is kérték az önkormányzattól. A képviselők pozitív döntése értelmében a szeptember 1-jén induló 18 óvodai csoport mindegyike átlépheti a 25 fős keretet és – az SNI-s kicsik nagyobb igénye miatt csupán adminisztrációs szinten – 30 főig emelheti a létszámokat.

A témához Filvig Géza polgármester hozzáfűzte: sikerrel lezárult a hányattatott sorsú Kunszt József utcai óvoda költözése is, tehát a viharkárok miatt részben használhatatlanná vált épület helyett ez az intézmény is új helyen, az óvodapedagógiai célokra frissen átalakított Ifjúsági Házban kezdheti meg a 2022/23-as tanévet. Mint ismert, az újépítésű Lurkópalota Belvárosi Óvoda kapacitásának bővítéséig a szomszédságában álló Ifjúsági Ház is óvodai funkciót lát el. Az ingatlan belső termeit ennek megfelelően átalakították, de az önkormányzat forrást keres a külső felújítására is, mert a homlokzat és a vakolat hosszú ideje elhanyagolt állapotban van.