A műemléki védelem alatt is álló épületet közel kétszáz évvel ezelőtt, helyi összefogással építették a fertőző betegségekben – kolerában, pestisben – szenvedők és gyógyulók védőszentje tiszteletére. Az egyszerűségében is rendkívül szép, klasszicista stílusú épületet 1925-ben újították fel, majd ezt követően a Hősök emléke néven szentelték fel az I. világháború áldozatainak emlékére. Ma már búcsújáró hely és emlékhely is a Szent Rókus kápolna.

A szentmisén Šálek Csaba plébános köszöntötte az oltártestvéreket és az egybegyűlteket, majd ezt követően a szentmise celebrálása közben egy rövid áttekintést adott Szent Rókus életútjáról. Az egykori Ferences rendi szerzetest a pestisből gyógyulók védőszentjének tartanak. Itália több városában is gyógyította a betegeket, a legenda szerint érintésével számtalan embert, többek között egy bíborost is megmentett. A védőszent 31 éves korában hunyt el. Kunbaján az 1838-as kolerajárványhoz kapcsolódóan őrzik az emlékét, amit minden évben szentmisével is megünnepelnek.

Leirer József, az egyik hősi halott dédunokája beszédében elmondta, hogy a kápolna felújítása elkezdődött.

Első lépésként az emléktáblákat hozták rendbe, ugyanis az eltelt 100 év rendkívül megviselte a nevek olvashatóságát. A munka végeztével most már azonban teljesen olvashatóak a nevek és az elhalálozáskori évek a felújított táblákon. Ezekből kiderül, ami egyben döbbenetes is, hogy a 115 hősi halott átlag életkora mindössze 31 év volt. Sajnálatos, hogy köztük volt kettő 19 éves is, de a legidősebb is csak 50 éves volt. Az emlékező említést tett arról is, hogy Kunbaja a régi időkben szinte teljesen sváb lakta község volt. Az elhunytak hozzátartozói messze elkerültek, szétszéledtek a kitelepítés következtében.