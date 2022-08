A kétezernél kevesebb lélekszámú településeken, így Fülöpjakabon is az Integrál Zrt. boltjában működik a posta néhány hete. A helyieknek csak pár méterrel arrébb kell ajtót nyitniuk, hogy feladják a leveleiket és befizessék a csekkjeiket. Csupán a helyszín változott, a postás személye nem. Továbbra is Dinnyés Miklósné vezeti a postafiókot, csak immár az Integrál Zrt. alkalmazásában.

Ördögné Tóth Erika boltvezető érdeklődésünkre elmondta, a postai szolgáltatások átvételét kezdetben sokan bosszankodva fogadták, de most már megszokták. Rájöttek, kényelmesebb így, hiszen a bevásárlással együtt a levél feladást is elintézhetik. Sokan viszont annak örülnek, hogy egyáltalán megmaradt a posta a faluban és nem kell a szomszédos Kunszállásra vagy Kiskunfélegyházára bejárni – tette hozzá Bodor Sándor polgármester, aki azt is elmondta, hogy a megüresedett postai épületben polgárőr irodát alakítanak ki, és ide költöztetik a térfigyelő kamerarendszer központját is.

– Fülöpjakabhoz hasonlóan Gátéron és Pálmonostorán is az Integrál Zrt. boltjaiban működik az úgynevezett PostaPont. A helyi üzletek fejlesztésére a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást az Integrál Zrt. – tudtuk meg dr. Horváth Sándortól, a társaság elnök-vezérigazgatójától. Hozzátette, a települések – Fülöpjakab, Gátér, Kunszállás, Pálmonostora és Petőfiszállás – boltjainak fejlesztésére, illetve a PostaPontok kialakítására 66,5 millió forintot fordítottak, ebből 52,8 millió forint támogatást nyertek a Magyar Falu Program keretében.

A fotó Fülöpjakabon készült az Integrál Zrt. boltjában, ahol a boltvezető Ördögné Tóth Erika (balra), Dinnyés Miklósné postafiók-vezető (középen) és Bodor Sándor polgármester áll (jobbra). Fotó: Vajda Piroska

Dr. Horváth Sándor a kisboltok fejlesztésével kapcsolatban azt is elmondta, ez a kezdeményezés szorosan kapcsolódik a kormány vidékfejlesztési programjához, hiszen a jó üzleteknek népességmegtartó erejük van. Arra törekszenek, hogy a boltjaink ne csak egyszerű bevásárlóhelyek legyenek, hanem találkozási pontok, ahová szeretnek betérni a falusiak. A postai szolgáltatás átvétele ezt is segíti – hangsúlyozta az elnök, aki arról is beszélt, hogy természetesen üzleti érdek is motiválta a fejlesztést, hiszen ha valaki postai szolgáltatást vesz igénybe, az nagy valószínűséggel vásárolni is fog.

Az elnök arról a tendenciáról is szólt, hogy a koronavírus-járvány után egyre nagyobb az érdeklődés a falusi életmód iránt. Sok városi költözik ki a falura vagy vesz házat kisebb településen. A szélesedő igényekhez alkalmazkodva boltjaikat is folyamatosan fejlesztik infrastruktúra, árukínálat és szolgáltatások tekintetében egyaránt.

A kisboltok támogatása

A kormány a Magyar Falu Program negyedik pilléreként 2021-től nyújt támogatást a 2000 lélekszám alatti településeken lévő kisboltot működtető vagy nyitni tervező vállalkozásoknak, melyet ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre és bértámogatásra vehetnek igénybe. A támogatás 2379 települést érint, kedvezményezettjei az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok vagy szövetkezetek. A falvakban élők mindennapjainak megkönnyítésére a boltokban az élelmiszerek mellett egyéb termékek, piaci szolgáltatások, például vény nélkül kapható gyógyszerek és postai szolgáltatások is elérhetők lesznek. Ráadásul lehetőség van arra is, hogy mindezek mellett a kisbolt közösségi térként is funkcionáljon.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Posta is célul tűzte, hogy a postai szolgáltatások helyben tartásával támogassa a vidék megtartó erejét, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelve pedig arra törekszik, hogy az ország minden pontján magas minőségű szolgáltatáshoz jussanak hozzá az állampolgárok.

Mindezzel összhangban június 20-tól elindult a Magyar Posta új postapartneri programja, melynek keretében egyes 2000 fő lélekszám alatti kistelepüléseken a posta működtetését helyi vállalkozás veszi át.

Az új postapartnerek jellemzően olyan vállalkozások, amelyek a Magyar Falu Program kistelepülések számára kiírt üzletfejlesztési pályázatán vissza nem térítendő forrást nyertek, és ezzel együtt vállalták, hogy ellátják a postai közreműködői tevékenységet. Azaz a továbbiakban a postapartnerek üzleteiben lehetséges csekket, levelet, csomagot feladni. A lakosság számára könnyebbség lesz, hogy a postai szolgáltatás nemcsak megmarad helyben, hanem a korábbinál hosszabb nyitvatartási időben lesz elérhető a kiskereskedelmi üzletben – olvasható a Magyar Posta közleményében.