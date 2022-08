A KIKK az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése miatt döntötte el pénteken, hogy az időpontokat nem, a helyszíneket viszont minden augusztus 20-i program esetében módosítja. A 10 órai ünnepi szentmise mellett a 11 órakor kezdődő önkormányzati megemlékezés is a Nagyboldogasszony főszékesegyházban, míg a koszorúzás a barokk épülethez közeli Szent István szobornál lesz, és ugyanitt kerül sor a 11:30-ra meghirdetett kenyérszentelésre is. Utóbbi két program eredeti helyszíne az Asztrik téri Országzászló emlékmű lett volna, de a vihar miatt nem kockáztatnak, hiszen itt egy koranyári vihar során is dőltek már ki idős fák.

Az augusztus 20-i programban szereplő operett és musical estet szintén külső helyszínre, az érsekkerti szabadtéri színpadra tervezték, de a park sűrű lombokkal árnyékolt sétányai veszélyessé válhatnak egy hevesebb zivatarban. A Kátai István, Berkes Gabriella és Tarján Pál nevével fémjelzett, 19 órakor kezdődő program a Kalocsai Színházba kerül át. Tűzijátékot megint csak nem szerveznek, de ez eleve nem szerepelt a műsorfüzetben.