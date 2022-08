Kategóriájában a világ legfejlettebb, koraszülöttek nem invazív légzéstámogatására alkalmas eszközt szerzett be a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Koraszülött Osztálya Héjja János kecskeméti vállalkozó felajánlásának köszönhetően. Héjja János új étterme megnyitása alkalmából hétmillió forintot adományozott a Hírös Koraszülöttekért Alapítvány részére, amit az alapítvány másfél millió forinttal egészített ki, így immár öt gép segíti a koraszülött babák maradványtünetek nélküli intenzív ellátását a kórházban. Egy átlagos csecsemő születési súlya 3500 gramm, az új gép azonban akár 350 gramm feletti koraszülöttek légzéstámogatására is alkalmas. Az eszköz tubussal és nem invazív módon is tud lélegeztetni, és minden lélegzetet érzékel, így az orvosok azonnal látják azt a változást, ami beavatkozást igényel az ellátásban.

Abban is segítség, hogy nem kell vérből történő diagnosztikát kérni, így nem okoznak felesleges fájdalmat a kicsinek, nincs vérveszteség, egyben csökken a fertőzések lehetősége.

Jelenleg öt világszínvonalú légzéstámogató eszköz működik az osztályon, köztük kettő az akut életveszélyes állapot elhárítására is alkalmas, három pedig a felajánlásból vásárolt típushoz hasonló.

Az adományátadást szerdán tartották a kórházban.

Az adományozó Héjja János elmondta, hogy nagyon régre nyúlik vissza kapcsolata az osztállyal, még az Izsáki úti intézményben volt először látogatóban náluk. Azóta rendszeresen támogatja a munkájukat, különböző eszközbeszerzésekben segít. A mostani adomány apropóját az ügyvezető új étterme adta, melynek megnyitója alkalmából egy nagyobb adománnyal kívánta segíteni az osztály munkáját.

Dr. Gondos Miklós főigazgató elmondta, hogy kormányzati törekvés a koraszülött részlegek és a gyermekosztályok fejlesztése, azonban az adományozás szép példaként mutat rá arra, hogy a külső támogatók is sokat tehetnek ezért a fejlődésért. Kiemelte, hogy a régió talán legjobb koraszülött intenzív osztálya működik a megyei kórházban, ahol 500 grammos babákat is életben tartanak, amire néhány évtizede még nem volt lehetőség. Dr. Horváth Zsolt orvosigazgató is köszönetet mondott az adományért.

Dr. Kelemen Edit részletesen bemutatta az új eszközt és elmondta, hogy munkájuk sok összetevős, lényege a koraszülöttek idegrendszerének védelme a károsodás ellen, amiben a legfontosabb eszközt jelentik a lélegeztetőgépek. A lélegeztetésénél nagyon komoly szakmai munkát jelent a légzéstérfogat beállítása, amit segít a gép szuperérzékeny oxigénmérője. Az első 24-48 órában dől el a babák későbbi sorsa, és abban is tudnak segíteni, hogy megállítsák az elindult károsodást, illetve a segítsék a tüdőfelszín érését, ami által majd önálló légzésre lesznek képesek a babák. Céljuk, hogy minimális maradványtünetekkel, vagy anélkül tudják hazaadni az újszülötteket, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben normális életet élhetnek, iskolába járhatnak. Mindebben hatalmas segítséget jelent az új lélegeztetőgép.

A főorvos elmondta, hogy a gépet már a szerdai ünnepélyes átadó előtt megkapták és eddig öt, 24-25 hetes baba maradványtünetek nélküli túlélését segítette.

Kelemen Edit megköszönte a felajánlást, méltatva Héjja János személyét, segítségét. Hozzátette, hogy ez az életük, de ehhez kellenek a jó emberek. A koraszülöttekről is szólt.

– Ők jelentik a jövőt, mert bármily kicsik is, ők lesznek a legnagyobb óriások – mondta a részlegvezető az osztály koraszülöttjeiről, majd köszönő oklevelet adott át az adományozónak. Kiemelte, hogy az alapítványukat támogatóknak és az egy százalékos felajánlásoknak köszönhetően számos eszközzel tudták már segíteni az osztály munkáját.