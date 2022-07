Szépen feldíszített terem fogadta Bódor Máriát az Idősek Gondozó Házában 100. születésnapja alkalmából. Az intézmény lakói, dolgozói és a család egy része köszöntötte a szépkorú asszonyt. Az ünnepeltet Madari Róbert polgármester is köszöntötte, és átadta Orbán Viktor miniszterelnök, valamint az önkormányzat emléklapját.

Marika néni, annak ellenére, hogy nagyon sok rossz dolog érte, egész életében vidám természetű volt. Nyolc gyermeket szült, közülük egy kislány egyéves korában meghalt, a többieket szinte egyedül nevelte fel, mert a férjét korán elveszítette, második férjétől pedig elvált, ezt követően egészen 96 éves koráig egyedül élt. Több gyermekét is elveszítette, már csak hárman élnek közülük.

Mint mondta, nagyon sokat dolgozott, de mindig meglepte valamivel gyermekeit, unokáit, akik már huszonegyen vannak, sőt nyolc dédunoka is a családhoz tartozik.

Marika néni dolgos természetére jellemző, hogy nyolcvanéves korában még kifestette egyik fiának a házát.

A gondozóház lakói énekkel köszöntötték Marika nénit, amibe ő is bekapcsolódott. Mindig szeretett énekelni és táncolni. Nyolcvanéves volt, amikor az egyik unokája férjhez ment. Az asztal tetején ropta a szaxofonossal, de összetört kettőjük alatt az asztal. Most is az volt az egyik kívánsága, hogy táncoljon, ebben Gálné Csomós Mária volt a segítségére.