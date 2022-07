Az elmúlt években nagyon sok fejlesztés valósult meg az ifjúsági klubban a helyi önkormányzat segítségével. Több alkalommal nyújtottak be pályázatot a Nemzetközi Együttműködési Alaphoz is. Az ifjúsági klub új számítógépekkel, bútorokkal, székekkel gazdagodott. Az elnyert támogatási keretből új játékok, például csocsóasztal, léghoki asztal, pingpong asztalt, társasjátékokat, rollereket vásároltak. Sikerült légtisztító gépeket és páragyűjtő gépeket is beszerezniük.

– Az önkormányzat támogatásának köszönhetően arculat váltáson esett át az ifjúsági klub és a könyvtár udvara is. Az elmúlt években az udvar egy része kapott térkövet, kerti filagória, szalonnasütő épült, kerti bútorokkal, valamint játszótérelemekkel gazdagodtunk. Terveinkkel, programjainkkal továbbra is igyekszünk igazodni a gyerekek, fiatalok igényeihez. Az idei esztendő a klubban a „Generációk éve”. Július 23-ára egy nagyszabású, ám mégis különleges családi napot tervezünk, melynek célja, hogy a településen élők megismerhessék a klub adta lehetőségeket, illetve a generációk a játékokon, programokon keresztül közelebb kerülhessenek egymáshoz és közös élményekkel gazdagodhassanak. Sok-sok játékkal és programmal készülünk. A családi napunk aktív résztvevői lesznek például a településen működő Idősek Nappali Ellátásának klubtagjai, akik többek között a magyar kártya rejtelmeivel ismertetik meg az érdeklődőket. Minigolf, kézműves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás, valamint kültéri játékokkal várjuk az érdeklődőket – részletezte a klubvezető.