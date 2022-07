A teljes beruházásra 65 millió forintot nyert az önkormányzat a megyei Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében – tájékoztatta hírportálunkat Bodor Sándor polgármester. Hozzátette, az elnyert támogatás a megemelkedett építőanyagárak okán nem fedezi a bölcsőde megvalósítását, ezért több mint 30 millió forint többletforrást igényeltek. Erről még nem született döntés. Amennyiben nem kapják meg a többlet támogatást, akkor az önkormányzat saját tartalékából fejezi be a beruházást – hangsúlyozta a településvezető.

A kivitelező Bács-Ép-Generál Kft. decemberi határidővel vállalta a hét kisgyermek befogadására alkalmas 110 négyzetméteres bölcsőde megépítését, így várhatóan a következő nevelési évben kezdi meg az intézmény a működését. Addig biztosan minden a helyére kerül, sikerül kiválasztani a gyermekgondozókat, dajkákat és rendbe tenni az udvart is – sorolta a feladatokat Bodor Sándor. A polgármestertől azt is megtudtuk, azért pályáztak a bölcsőde építésére, mert egyre több gyermek születik a faluban. Évente átlagosan 15-20 kisgyermekkel gyarapodik a település. A gyermeklétszám emelkedése az óvodában is érzethető már, hiszen a korábbi két csoport helyett egy újabb indítását is engedélyezni kellett. Mivel az óvoda maximum 60 gyermek befogadására alkalmas jelenleg nem férnek el az épületben, ezért a közeli faluházban alakítanak ki ideiglenesen egy újabb csoportszobát a nagy csoportos óvodások számára. A könyvtár helyiségét megfelezve oldották meg helyhiányt – magyarázta a polgármester.

Arról is beszélt, hogy tervezik az óvoda bővítését is, hosszútávon azonban egy új óvoda építése lenne a legideálisabb megoldás.

Megtudtuk, a fülöpjakabi óvoda volt az ország első olyan intézménye, amely mezőgazdasági termelőszövetkezet kezdeményezésére jött létre még 1974-ben. Az óvoda épülete korábban volt művelődési ház és kocsma is, negyvennyolc éve azonban a helyi és a környékbeli gyermekek fejlődését szolgálja.

A település lakosságszámának emelkedését az újonnan betelepülő családoknak is köszönhetik. Sokan érdeklődnek a közelmúltban kialakított új építési telkek iránt is. A negyvenhat telekből már több mint tíz elkelt – összegezte Bodor Sándor.