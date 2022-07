A Színötös pályázatunkra július 6-án 14 óráig lehetett jelentkezni, és örömmel tapasztaltuk, hogy idén is megannyi jelentkezés érkezett, több mint hetven fotót és színötös bizonyítványt küldtek be az olvasóink.

Többek között Kecskemétről, Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról, Kalocsáról, de a megye kisebb településeiről is jelentkeztek kitűnő tanulók és szüleik felhívásunkra. Tapasztalataink szerint idén is sok családban több gyermek is kitűnő eredménnyel büszkélkedhet, van, ahonnan több testvér nevezését kaptuk meg.

A játékban való részvétel feltétele az volt, hogy a szülő a Baon.hu/szinotos oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse, és gyermekéről, illetve a gyermek bizonyítványáról készített fotót a szülői beleegyező nyilatkozattal együtt feltöltse. Azokat a gyerekeket fogjuk bemutatni, akiknek bizonyítványukban csupa ötös (jeles, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva a szüleik segítségével jelentkeztek felhívásunkra.

A jelentkezések feldolgozását megkezdtük. Köszönjük a beküldéseket minden résztvevőnek, szerkesztőségünk nevében ezúton is gratulálunk minden egyes szép bizonyítványhoz!

Bács-Kiskun megye kitűnő tanulóit július 11. után megtekinthetik a Petőfi Népében.