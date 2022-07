A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara minden képzési helyén külön tartja meg a diploma- és oklevélátadó ünnepségét. Kecskeméten pénteken rendezték meg az ünnepséget, először az óvodapedagógus képzést sikeresen elvégzőket köszöntötték, majd a tanítókat.

Az istentiszteletet Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor celebrálta. Beszédében a sáfár hivatását hozta példaként, melynek munkája szintén fontos volt egykoron, hiszen megőrizték a rájuk bízott értékeket, és növelték is.

Hozzátette: a most végzett hallgatók a pedagógushivatást választották, munkájuk során a családok rájuk bízzák majd legdrágább kincseiket, a gyermekeiket, akik sokat tanulhatnak majd tőlük.

Az istentisztelet után prof. dr. Pap Ferenc dékán köszöntötte a végzett hallgatókat. Kiemelte: a most végzettek nagyon különös helyzetben voltak. Tanulmányaikat még a kecskeméti Neumann János Egyetem berkein belül kezdték meg, de már a Károli Gáspár Egyetem Pedagógiai Karán fejezték be. Emellett az oktatásuk a koronavírus-járvány miatt nagyon változó körülmények és szabályok között zajlott. Most már azonban vége a tanulásnak, a vizsgadrukkoknak, és átadhatják magukat a felhőtlen örömnek, kezükbe vehetik diplomájukat. Abban azonban bízik, hogy friss diplomásként visszaemlékeznek azon pedagógusaikra, óvodától az iskoláig, akik mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ideáig eljuthattak.

Prof. dr. Pap Ferenc dékán a beszédét követően dr. habil Szuchy Róbert rektorhelyettessel együtt adták át a diplomákat a végzett hölgyeknek. Ezt követően a rektorhelyettes mondott útravalót a diplomásoknak.

Az ünnepségen a város részéről részt vett Engert Jakabné alpolgármester.