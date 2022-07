– 1991-ben édesanyám, nővérem és én ott voltunk egy megemlékezésen a Hortobágyon, ahol miskolci kitelepítettek vasúti sínekből készített kettőskereszt emlékművét avatták, két évvel később a borsósi tábor helyén állítottak egy kopjafát, annak felszentelésén is még ott lehettünk. Tíz évvel ezelőtt, amikor ezt az emlékkövet itt, Újteleken állítottuk, édesanyám már nem lehetett velünk, előtte is szerettünk volna ezzel tisztelegni, hiszen, hogy most itt lehetünk, és hogy viszonylag sokat tudunk erről a korról, az édesanyámnak köszönhető, mert ő sokat mesélt nemcsak nekem, hanem a családnak is – tette hozzá.

– A mi nemzedékünk feladata megőrizni minden előttünk járó ember tiszta, szent, jövőt ígérő álmát, megköszönve dédszüleinknek, nagyszüleinknek és szüleinknek a megmaradást, a soha fel nem adott hitet – mondta befejezésül Romsicsné Tünde.

A megemlékezésen Lakatosné Jambrik Ibolya mondott verset, Fekete Dániel pedig gitárjátékával működött közre.