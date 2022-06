A felajánlásokból összegyűlt 320 ezer forintot Huszka Norbert, és Rosner Ferenc szervezők, a rendezvény képviseletében a napokban adták át dr. Kelemen Edit főorvosnőnek, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Koraszülött- és Újszülött Részlegének vezetőjének.

Az izsáki városi sportcsarnokban, májusban tartott amatőr mixröplabda tornán 14 csapat közel 100 játékosa vett részt. A versenyen az amatőr játékosok mellett több neves, volt NB I.-es, valamint korábban a válogatottban is szereplő játékos indult, emelve ezzel a rendezvény színvonalát. Az ország különböző részeiről érkeztek csapatok, Mosonmagyaróvár, Pécs, Paks, Szekszárd, Szarvas, Budapest, Kecskemét képviseltette magát, egy jó hangulatú, barátságos tornán játszhattak a résztvevők. A bőkezű szponzoroknak köszönhetően a csapatok között különböző ajándékok találtak gazdára, melyet a nap végén megkoronázott egy zenés vacsora.

2015-ben, Huszka Norbertnek ikerlányai születtek 2100 és 1950 grammal, a hetedik hónapra, így a kecskeméti kórház koraszülött részleg vendégszeretetét élvezték néhány hétig. Ekkor ismerkedtek meg dr. Kelemen Edit főorvosnővel és ápoló csapatával. Mivel Rosner Ferencnek is ikergyermekei vannak és őket is kezelte a főorvosnő, ezért úgy döntöttek, hogy a 2016-os, 10 éves jubileumi tornával – látva az osztály odaadó és figyelmes munkáját – támogatni fogják az alapítványt. A szponzoroknak és résztvevőknek köszönhetően azóta is minden évben jelentős összeg gyűlik össze a legkisebbek számára.

A szervezők azt ígérik, hogy az elkövetkező években is folytatni fogják e nemes hagyományt, és arra buzdítanak minden röplabdát kedvelőt, minél többen csatlakozzanak hozzájuk.