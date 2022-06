Szunyog László öregdiák vette idén is kézbe a szervezést, és mindenki megelégedésére vidám hangulatú összejövetelt hozott össze.

– Boldog vagyok, hogy ismét találkozhattunk. Korábban ötven évig egyáltalán nem tartottunk osztálytalálkozókat, öt évvel ezelőtt azonban én felkerestem, akit csak tudtam – mesélte Szunyog László, majd a részletekbe is beavatta hírportálunkat. – Akkor is fantasztikus élményekkel gazdagodtunk a régi iskolánkban megtartott eseményen, most pedig újabb osztálytársakat is sikerült bevonnunk. Az internetnek sokat köszönhetek, szinte mindenkit megtaláltam, aki még élt.

Volt azonban egy fiúosztálytársunk, akire öt éve nem bukkantam rá, négy éve azonban mégis sikerült, így az 55 éves találkozón már őt is köszönthettük!

Rajta kívül egy lány pedig csak alsóban járt velünk, de most őt is meghívtam, és örömmel nosztalgiázott velünk. Két osztálytársunk más elfoglaltság miatt az ötvenévesen nem, de most részt tudott venni, így összesen négy új taggal bővült a mi kis öregdiák­csapatunk – tette hozzá.

A Csaplár vendéglőben megtartott eseményen előkerültek a régi fényképek, az újonnan érkezett öregdiákok elmesélték élettörténetüket. Abban pedig a végén mindenki egyetértett, öt év múlva újra összejönnek.

A találkozón 17-en vettek részt: Bátori László, Könyves János, Molnár Pál, Szunyog László, Hegedűs Éva, Schrobár Erzsébet, Szalai Ilona, Timár Mária, Bevíz István, Vörös Éva, Szabó Mária, Kiss Katalin, Dollák Katalin, Nagy Mária, M. Kiss Edit, Szabados Anna, valamint az osztályfőnök, Menyhárt Sarolta.