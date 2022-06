Alig több mint egy évvel a munkaterület átadása után, csütörtökön egy jelképes szalagátvágással adták át a forgalomnak a Foktő–Uszód–Dunaszentbenedek–Géderlak–Ordas–Dunapataj–Szelidi-to–Újtelek–Szakmár–Halom–Homokmégy–Drágszél–Miske vonalán futó közúthálózat felújítását. A rekonstrukció a „kör” mindkét végén, így Miskén túl és Kalocsa belterületén is elért az 51-es főútig, valamint a csornapusztai bekötőig és az 5301-esig. Mindezen felül Öregcsertő belterületén ugyancsak új burkolatot kapott az átvezető szakasz, ezért az átadóünnepséget a község Művelődési Házában tartották meg.

Kis-Vén László polgármester köszöntőjében elhangzott: azóta várták a belterületre is odaérő útfelújításokat, hogy 2018 és 2019 között elkezdődött a projekt tervezése. Még boldogabbak voltak, amikor két évvel később lefolytatták a közbeszerzési eljárást, hiszen ekkortól vált biztossá, hogy 40–50 év után végre megvalósul egy átfogó közúti rekonstrukció a környéken. Kiemelte, hogy

nemcsak az útburkolat cseréjét hajtották végre, hanem felújították a csapadékvíz-elvezetést, a csatornahidakat, valamint az árok-, szegély- és padkarendszert is.

A projektben szerepet játszó közéleti szereplők és cégvezetők mellett megköszönte az együttműködést a lakosságnak is, hiszen időnként azért próbára tette a türelmüket az építkezés.

Font Sándor országgyűlési képviselő egyetértett a polgármesterrel abban, hogy nagy várakozás előzte meg a beruházást, hiszen legalább 3-4 évvel ezelőtt jelent meg az a Magyar Közlöny, amiben már szerepelt az útrekonstrukciónak legalább a kormányzati jóváhagyása. Mint mondta, kissé hihetetlennek is tűnt, hogy a régió összes alsóbbrendű útja megújulhat, de annál örömtelibb, hogy sor került az ünnepélyes átadásra. Megjegyezte: a megye más területein ugyancsak vannak olyan települések, így Akasztó, Csengőd, Soltszentimre, Kaskantyú, ahol sikerült újjáépíteni a hálózatot, és ha nagyságrendben nem is mérhető a Kalocsa környékén lezajlott felújításhoz, fontos eredmény lesz a Dunaegyháza és Apostag környékére tervezett rekonstrukció is.

Dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Zrt. igazgatója összegezte: nyolc útszakasz mintegy 74 kilométerén zajlott a rekonstrukció, és a vonalon öt kisebb hídhoz is hozzá kellett nyúlni, hiszen közülük négy teljes körű felújítást igényelt, míg egyet, a szakmárit el kellett bontani, hogy a helyére újat építsenek. A cégvezető emlékeztetett, hogy az 1.200 közlekedési táblát, több tízezer köbméter töltőanyagot és körülbelül 120 ezer tonna aszfaltot megmozgató beruházás költségvetését 16 milliárd forintra tervezték, ám a Soltút Kft. végszámláján végül jelentősen alacsonyabb összeg, 14,5 milliárd forint szerepelt. A megmaradt forrás egyelőre tartalékkeretbe kerül, de várhatóan további, korábban be nem tervezett utak újulnak majd meg belőle. A kész hálózatra négy év garanciát vállalt a kivitelező – fűzte hozzá.