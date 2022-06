Az átadóünnepségen Vörös Szilárd polgármester hangsúlyozta, hogy tulajdonképpen nem felújítás, hanem útépítés történt az előző hónapban, hiszen olyan rossz volt a korábbi útfelület.

– Az útépítés nemcsak a felsőszentiváni lakosoknak fontos, hanem a környékbelieknek is. Szerencsére megvolt a szándék, az akarat, a pénz, és így megépülhetett az utunk – fogalmazott.

Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy fejlessze a településeket, leginkább a kistelepüléseket – emelte ki köszöntőjében Zsigó Róbert. Emlékeztetett arra, hogy több program is volt erre a célra, a Magyar Falu Program és a Belügyminisztériumi pályázatok.

– Sok mindent sikerült megoldani. Mindannyian tudják, hogy mi mindent értünk el az elmúlt időszakban. A szélmalmot sikerült helyrehozni, és most az újabb elnyert pályázattal még tovább fejleszthetjük. A kerékpárutat és a hidat is rendbe tettük, ahogy az orvosi és a fogorvosi rendelőt, a piacot is. Bár akad még teendő, de azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, amit közösen elértünk. Azért is sokat dolgoztunk a választókerületem ezen térségében, hogy akik itt laknak, biztonságosabban tudjanak közlekedni. Ugyan nem most, de nemrégiben megépült a Baja és Szeged közötti 55-ös út, utána a Csávoly és Borota közötti szakaszt sikerült megújítani. Most pedig a rémi bekötőút felsőszentiváni szakaszát sikerült felújítani. Ezt a munkát szeretnénk folytatni. Azt gondolom, hogy itt, a térségben, ha bármerre akar valaki menni, akár Szeged, Jánoshalma vagy Baja irányába, azt megfelelő utakon teheti meg. Fontos, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, s meg is van erre a szándék

– mondta Zsigó Róbert.

Végül az aktuális világhelyzetről szólt. Kijelentette, hogy nem átlagos időket élünk. A járvány után egy energiaválság köszöntött be, a szomszédban pedig elhúzódó háború van. A kormány határozott abban, hogy tovább folytassa a fejlesztéseket, amennyiben van erre anyagi fedezete.

Götlinger István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési osztályának mérnöke a beruházás műszaki adatait ismertette. Elmondta, hogy a szerződés szerinti bekerülési összeg mintegy bruttó 388 millió forint volt.

– A felújítási terveket a Magyar Közút saját maga készítette el, míg a kivitelezési munkálatokat közbeszerzés útján a Soltút Kft. nyerte el. Az út felújítása közel három kilométer hosszban történt meg. A burkolat szélessége hat méter, mely a felújítás során nem változott. A kivitelező a felület előkészítése során 2033 négyzetméter pályaszerkezet-cserét végzett el a rossz teherbírású szakaszon, majd ezt követően felületcsiszolás, végül két réteg új aszfaltburkolat terítése történt meg. Ehhez összesen több mint 4400 tonna melegaszfalt került beépítésre. A burkolatépítésen túl az árkok tisztítása, jó karba helyezése, valamint a padkák javítása is megtörtént – sorolta Götlinger István.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében a teljes szakaszon új forgalomtechnikai eszközöket helyeztek ki, kicserélték a közlekedési jelzőtáblákat, valamint a burkolati jeleket újrafestették.

A műszaki átadás határidőre, május 30-ra megtörtént. A kivitelező által vállalt garancia négy év.

A beszédeket követően Zsigó Róbert és Vörös Szilárd vágta át a nemzeti színű szalagot.