A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 19. évada zajlik ebben az ében az ország öt térségében. Ezúttal is ellátogatnak Kecskemét és környékére. Május 28-án, szombaton Kecskeméten, a Nyíri erdő, míg május 29-én, vasárnap a Tőserdő évszázados kocsányos tölgyei, magyar kőrisei között élvezhetők a zenei programok, miközben invitálnak mindenkit erdei sétákra, a klasszikus és népzenei koncertek mellett. A rendezvény célja, hogy az erdő és a zene, a művészetek erejével a fenntartható, környezettudatos életvitel irányába terelje a rendezvény résztvevőit. A család valamennyi tagja találhat majd számára vonzó és tartalmas testi-lelki feltöltődési lehetőséget.

Szombaton, a Nyíri erdőben, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. által működtetett Vackor Vár Erdei Iskola területén a gyereknaphoz is kapcsolódva a legkisebbeket kézműves- és sportfoglalkozások, Ludas Mátyás bábelőadása várja. A rendezvény idején megtekinthető az 1848-49-es múzeum és a „Muzsikál az erdő” 2021-es Fotópályázatának kiállítása. A Millenniumi Hársfakör és a szilfakör ezen a napon erdei rendezvényterekké alakul át. Hallható a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar magával ragadó hangulatú koncertje Hollókői Huba vezényletével, a Muzsikás Együttes és Petrás Mária népzenei előadása. Lesz erdei élményséta is meglepetésekkel szakavatott erőmérnökök – Madácsi Sándor erdészetvezető és Szabó Lajos Prima díjas erdőmérnök – vezetésével.

Fotó: Muzsikál az erdő Alapítvány

Vasárnap Lakitelek – Tőserdőn szerveződik a „Muzsikál az erdő” gazdag gyermeknapi programja a Holt-Tisza partján. Kézműves foglalkozások, bábelőadás, fafaragás, akvarell festés, gyermekkoncert várja a gyerekeket és a családokat, érkezik majd Bolba Éva és a JAZZterlánc, a Batyuszínház, Szilágyi Áron dorombművész. Ezen a napon derülnek ki a „Muzsikál az erdő” 2022-es Gyermekrajz Pályázatának eredményei, a legjobb alkotásokból készült kiállítás egész nap megtekinthető. Valamennyi gyermekprogram a szülőknek és a nagyszülőknek is szól, a családokat arra bíztatják, hogy együtt éljék át, élvezzék az élményeket.

Fotó: Muzsikál az erdő Alapítvány

A Tőserdőn is kínálkozik a lehetőség a természetvédelmi értékek felfedezésére. A környezettudatosság jegyében mutatja be újrahasznosított farmerruháit erdei divatbemutatón a Réthy Fashion. A délután során olyan neves fellépők nyújtanak majd egyedülálló zenei élményt, mint a „Muzsikál az erdő”-n első ízben fellépő Budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor vezetésével, akiket a nagyközönség a Virtuózok televíziós műsoraiból jól ismerhet. A fergeteges népzenéről, világzenéről pedig a Cimbaliband gondoskodik, előadásukban még a „Muzsikál az erdő” dal is elhangzik.

A rendezvényen bemutatkoznak a Kecskeméti Kodály Iskola és a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola fiatal tehetséges növendékei.

A „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban rendezvénye összefogás, együttműködés eredményeként jöhet létre. Ennek az összefogásnak jelképeként a Nyíri erdőben ünnepélyesen felavatják Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja „Összetartás” domborművét.

A programok részletesen megtalálhatók a www.muzsikalazerdo.hu oldalon, vagy a Facebookon.