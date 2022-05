A fürdő jegy- és bérletárai 2015. július 1-jétől, az élményfürdő belépőjének ára 2014. június 13. óta változatlanok.

Az élményfürdő és csúszdapark felnőtt belépőjegyének ára 43,75 százalékkal, a fürdőbe szóló felnőtt komplett belépőjegy 36,11 százalékkal emelkedik.

Az áremelés indoklásaként elhangzott, hogy az utolsó módosítás óta eltelt években drasztikus ár- és béremelések mentek végbe, a fürdő üzemeltetés területén is. Emelkedtek a bérek, és országosan a fürdőbelépő-árak is. Nőttek a munkaerő költségei és a közüzemi költségek is, így mintegy 800 millió forinttal kerül többe a létesítmények üzemeltetése, mint 2015-ben.

A 2015-höz képest 330 millió forint többlet önkormányzati működési támogatás nem elég a szolgáltatások minimális biztosításához sem. A fennmaradó 470 millió forintot szeretnék fedezni az áremeléssel.

Egyszerűsítik a jegyárstruktúrát

Patay Balázs ügyvezető elmondta, jelenlegi önköltségük 4500 forint, ennek harmadát fizeti egy látogató. Az országos átlagjegyár az itteni 1500 forinttal szemben 2600 forint. Kiemelte, hogy a fürdő nem klasszikus élményfürdő, hanem emellett versenyuszoda is. Az élményfürdő kiegészítő szolgáltatást nyújt, 95 százalékban a kecskemétiek számára.

A jegyárstruktúrában egyszerűsítenek, kevesebb bérlet- és jegytípust vezetnek be, hasonlóan a többi fürdőlétesítményhez.

Figyelembe vették a rászorulók és a nyugdíjasok érdekeit. Elhangzott, hogy 18 éves korig diákjegyet vezetnek be. A változásokkal együtt 70 százalékos kihasználtság mellett 200 millió forint többlet bevételre számítanak.

Király József képviselő elmondta, hogy nem jó döntés a lakossággal szemben és nem megfelelő időpont az árak ilyen emelkedése mellett jegyárat emelni, azt is figyelembe véve, hogy sokan egészségmegőrzési célból használják a fürdőt.

Csökkenteni kell a veszteségeket

Patay Balázs válaszában elmondta, hogy a jegyár konstrukció még a nagy energiaáremelések előtt történt, és ez a mértékű emelés az elmúlt hét évre vetítve évi 5 százalékos emelésnek minősül, ami országszerte is a jegyáremelések minimumát jelenti. A környékbeli szolgáltatások ára így is magasabb, mint a megemelt árszint. Ha ezt figyelembe vennék, még magasabb jegyárakat állapítottak volna meg.

A cég és az önkormányzat között folynak a tárgyalások, hogy milyen pályázati forrásból valósíthatnak meg energiahatékonysági beruházásokat.

Homoki Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy a veszteségek csökkentése miatt van szükség az áremelésre. Az, hogy hét éve nem emeltek árat, az a város eddigi nagyvonalúsága volt, de ez most már nem válhat felelőtlenséggé, amivel a veszteséget görgetik maguk előtt.

A Szövetség a Hírös Városért képviselői hét tartózkodással nem támogatta az előterjesztést, ettől függetlenül a közgyűlés 11 szavazattal elfogadta.