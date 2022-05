A szülők összefogásának köszönhetően állíthattak új színpadot a Ferenczy Ida Óvoda Hosszú Utcai Óvodája udvarán, amit hétfőn avattak fel az óvodások műsorával. Dóka Pálné, az óvoda helyi vezetője az átadáson tartott mköszöntőjében elmondta, hogy a mintegy 40 négyzetméter alapterületű, körülbelül 130 centiméter magas térkövezett színpadot az előadásokra használt régi dombocska helyén emlék.

Az óvoda minden évben programkínálattal, ünnepségekkel várja a szülőket és korábban problémát jelentett, hogy a kis domb a maga hozzávetőleg 10 négyzetméteres hasznos területével nem nyújtott elég teret ahhoz, hogy az adott adott műsort egy egész ovis csoport adja elő, legfeljebb tízen fértek el rajta. Ezért régi vágyuk volt egy méltó színpad felállítása. Most, hogy elkészült, már a szülők örömére is mindenki szerepelhet a csoportokból, amit rögtön több műsorral is bizonyítottak.

A tribün arra is alkalmas lesz, hogy a csoportok búcsúztatóit is megtarthassák nyaranként.

Az óvodák lehetőségeihez képest nem csekély, mintegy 2,5 millió forintos beruházást kizárólag az évek alatt összegyűlt szülői támogatásokból fedezték: az alapítványi 1 százalékból, illetve a jótékonysági bálak, Mihály napi vásárok bevételéből, és ezért nagyon sokat köszönhetnek a szülőknek, ráadásul még a kivitelezést is egy szülő, Tercsi Miklós vállalta.