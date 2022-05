Hazánkban 2001 decemberében indult el a Népegészségügyi Program keretében az emlőrák szűrés. A ma is élő egészségügyi programban 45 és 65 éves kor közötti hölgyeket hívtak vizsgálatra. Az akkori mammográfia nem volt alkalmas a szűrésre és a kórház egy szűrő gépet bérelt a Mamma Zrt.-től - elevenítette fel a kecskeméti emlődiagnosztika kezdeteit dr. Abrózay Éva vezető főorvos.

Egy együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Mamma Zrt. 2002-ben létesítette központját a megyei kórházban, ahol azóta tb-támogatott szűréseken vehetnek részt a lakosok. Akkor átalakították a rendelőket, gyorsabb hívóval professzionálisabb felvételeket lehetett készíteni. A főorvos elmondta, hogy saját adatbázisból dolgoznak, ami segíti a minőségbiztosítást és a diagnosztizált daganatok lefolyását tudják követni és értékelni.

Direkt digitális mammográfiát, még fejlettebb ultrahanggal 2016-ban telepítettek a vizsgálóba.

Ennek köszönhetően úgynevezett teleradiológiai módszerekkel, a telephelyeket összekötve tudják értékelni a szakorvosok a leleteket.

A vizsgálóban már egy tavalyi, európai protokollnak megfelelő diagnosztikai eszköz áll, ami úgynevezett tomoszintézist, vagyis réteg- és összesítő felvételeket lehet készíteni, ami könnyebbé teszi a diagnosztikát. A Magyarországon is egyedülálló tomoszintézis olyan elváltozást is kimutat, ami ultrahanggal sem látható. Ambrózay Éva elmondta, hogy ultrahangos gépük is Európa élvonalába tartozik, illetve a képalkotás messze az akkreditációs elvárásokon felülien pontos és részletes. A főorvos rávilágított: az emlődaganat sajnos minden hatodik-nyolcadik nőt érint. A betegség nehezen megelőzhető, viszont a szűrővizsgálattal nagymértékben csökkentik a betegség miatti halálozást.

Az eseményen összefoglalták az elmúlt 20 év fejlődését az emlődiagnosztikában és a terápiában Fotó: Bús Csaba

– Célunk az, hogy minél kisebb, korai stádiumában vegyük észre az emlőrákot. A betegség általában 40 éves kor felett támad, betegeink 90 százaléka is e korosztályból érkezik. Innentől javasoljuk a szűrést – mondta Ambrózay Éva, hozzátéve, hogy a 65 év felettieket is várják, hiszen az emlődaganat 35-40 százaléka őket is érinti. A Covid miatt jelenleg naponta 50 beteget látnak el naponta, de a pandémia előtt 70-80-an keresték fel az emlődiagnosztikai központot.

A főorvos hangsúlyozta: senkinek nem kell félnie a vizsgálattól, mert nem jár fájdalommal.

– A leletek 90 százalékára azt írjuk, hogy negatív. Visszahívott betegeink közül is csak egy százalék esetében kell mintát vennünk – mondta Ambrózay Éva, hozzátéve, hogy a mammográfia sugárterhelése körülbelül egyforma egy amerikai repülőúttal, tehát minimális az egyéb röntgen vizsgálatokhoz képest. A főorvos friss adatként elmondta, hogy a 45 és 65 év közötti korcsoportban az elmúlt 20 évben 780 rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak úgy, hogy nem volt panaszuk a betegeknek, és évi mintegy 250 rosszindulatú daganatot fognak meg a szűréssel.

Az évfordulón a helyi emlődiagnosztika és terápia 20 éves fejlődéséről tartottak előadásokat a szakemberek a megjelent szakorvosoknak, a kórház és az alapellátás munkatársainak. Az eseményen dr. Horváth Zsolt orvosigazgató köszöntötte a jelenlévőket.