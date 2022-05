Az ünnepségen az óvónők köszöntötték a csoportokat és mindenkinek ajándékcsomagot adtak, majd a hétfőn átadott új színpadon reggeli torna következett egy anyuka vezetésével. Kutyás bemutatót is láthattak a kicsik, majd vizes játékokon vehettek részt a Bácsvíz Zrt. jóvoltából, és a szakemberek az újrahasznosítás jegyében foglalkozásokat, ügyességi játékokat is hoztak gyermeknapra: volt kupak horgászat, és célba dobás is.

Nagy örömöt okoztak az ovisoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendőrség egyenruhásai, akik azt is megengedték, hogy beüljenek a szolgálati autókba a gyerekek, a helyszínelők pedig tenyérlenyomatot vettek tőlük. Az apróságoknál nagy izgalmat okozott a földmunkagép, amiben szintén helyet foglalhattak. A Vadaskert teknőceit és nyuszijait hozta el az állatsimogatóba.