A bajuszmustrára több mint harminc versenyző nevezett. Az ország számos pontjáról, a határon túlról, sőt volt, aki Amerikából érkezett a megmérettetésre. A magyar származású fiatalember magyarság ismeretet tanul és mint mondta, ehhez szorosan kapcsolódik a bajusz is. A szőrpártiak között volt tanár, matróz, alpolgármester, gazdálkodó, fizikus, riporter, de még hagyományőrző betyár is. Volt, aki 16. századi viseletben állt a zsűri elé, és olyan is, aki huszár egyenruhában.

Az esemény díszvendége, egyben zsűri tagja volt Ádám Barnabás ezredes, a Honvéd Huszár Díszalegység parancsnoka.

Köszöntőjében elmondta, a huszár alegység a legfiatalabb egysége a 32. Nemzeti Honvéd Díszegységnek. Hangsúlyozta, ha valaki huszár akar lenni, annak bajuszt kell viselnie. Volt olyan versenyző is, aki a családi hagyományt tovább örökítve viselt bajuszt és olyan is, aki szűz bajusszal érkezett, vagyis még soha nem borotválta le az arcszőrzetét. A versenyzők között apa és fia is megmérettet magát.

A bajuszmustrán négy kategóriában – bajusz-szakáll, kifent bajusz, természetes bajusz és magyar bajusz – mérték össze arcszőrzetüket a versenyzők. A kategória győztesei közül választották ki az év bajuszkirályát, aki ezúttal Bajsza-Nagy Balázs lett. A fesztáv bajnoki címet Járomi Zsolt nyerte el 42,5 centiméter fesztávolságú bajuszával. Idén a Petőfi Emlékévhez kapcsolódva, keresték a legpetőfisebb bajuszt viselő férfiakat is. Két Petőfi "hasonmás" Kasztel Antal és Krizsán Elek közül végül Krizsán Elek bajuszát találta a legpetőfisebbnek a zsűri.