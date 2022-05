A madarak és fák napján a természeti értékeink védelmére ösztönözve keltek útra a petőfiszállási , hogy végigjárják a Péteri-tónál lévő Meizl Ferenc tanösvényt. A tanulmányi kirándulás vendége volt a tanösvény névadója, Meizl Ferenc, a petőfiszállási iskola egykori igazgatója, a félegyházi madárbarát klub vezetője is, aki számtalan érdekességet mesélt a diákoknak a madarakról és az erdő életközösségéről. A kirándulás során az ökológiai tanösvény információs tábláit a gyerekek egy előre összeállított rejtvénysor szerint tanulmányozták. A legjobbak természetesen jutalomban részesültek.

A séta alatt Feri bácsi is próbára tette a tanulók tudását, tőle a legügyesebb diákok madárodút kaptak ajándékba.

A diákok a tanulmányi kiránduláson azt is megtudták, hogy a világ első madarak és fák napja rendezvényt a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg Magyarországon 1902-ben. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó természetkutató közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napja megszervezését minden iskola számára. A kirándulás helyszíneként választott Péteri-­tóról is sokat tanulhattak a gyerekek. Így például azt is megtudták, hogy a tóparti nagy kiterjedésű nádasokban gazdag madárvilág talált otthonra, mintegy 200 madárfaj figyelhető meg a tó környékén.