A Garai Székelykör Egyesület szervezésében délután ünnepélyes keretek között májusfát is állítottak a településen, viseletbe öltözött lányokkal, fiúkkal, asszonyokkal és férfiakkal. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. A májusfát vagy májfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt.

Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes községekben a rokonlányoknál is állítottak a legények. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája. A kidöntést ünnepély és táncmulatság kísérte, így történt ez Garán is, ahol a tavaszköszöntő rendezvény remek hangulatú táncházzal zárult.