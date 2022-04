Jelenleg is virágba borult díszfák látványa fogadja a községbe érkezőket. A település vezetője elmondta, hogy a közelmúltban száz szilfát ültettek el.

A fásítás első üteme a település központjától Szentkútig két kilométer hosszúságban, az út mindkét oldalán magas kőrisek, illetve pusztaszilek elültetésével már megtörtént.

A második ütem a falu központja és az 5-ös számú főútvonalat összekötő út 500 méteres szakaszának mindkét oldalán valósult meg. Ugyanakkor a Móra Ferenc utcába és a posta előtti területre is kerültek díszfák. A fásítást a jövőben is folytatják a másik, Majsai út felé vezető bekötőút mentén is. Ezeket a fákat az önkormányzat saját költségvetéséből vásárolták.