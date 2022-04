A fórumon az is elhangzott, hogy az intermodális csomópont fejlesztése során több épületet is elbontanak, ám a jelenlegi vasútállomás és posta épülete megmarad, sőt fel is újítják azokat. A beruházás részeként 200 férőhelyes P+R parkolót, illetve 200 férőhelyes B+R kerékpártárolót is létesítenek. Lesznek elektromos töltőhelyek buszoknak, személyautóknak és kerékpároknak is. Megújulnak a zöldfelületek, melyeket helyben gyűjtött csapadékvízzel öntöznek majd.

Az érdeklődők a fórumon megismerhették a csomópont látványtervét is. A tervezők arra törekedtek, hogy a Kecskemétre érkező utasokat modern, jövőbe mutató, látványos arculat fogadja majd. Elhangzott az is, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. irányításával megvalósuló beruházás várhatóan 2023-ban kezdődhet el.