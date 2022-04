Az Antalvin borászati vállalkozás 1998 óta működik, a földművelést és a borkészítést már korábban elkezdte az Antal család. Az elmúlt években értek el olyan sikereket, amik már nem csak a hazai borversenyeken jelentettek arany- vagy ezüstérmet.

– Berlinben a Sauvignon kapott aranyérmet, ez volt az első nemzetközi sikerünk, de egyébként nem is nagyon jelentkeztünk nemzetközi bor­versenyere, nem küldtünk tételeket. A másik nagy sikerünk a 2015-ös vörös merlot, az Ázsia Wine Trofea aranyérmese lett. Ez rögtön meghatározta azt is hogy mennyi készletünk van belőle. Amikor kiderült, hogy aranyérmes lett Szöulban, onnantól az összeset gyorsan megvették. A családnak van még pár üveg belőle – mondta Antal Gábor tulajdonos.

A tavalyi évben a Párizsban megrendezett borversenyen a 2015-ös cuve vörösbor ezüstérmes lett. A tulajdonos szerint nemcsak a saját borászatuknak fontos a szép eredmény, hanem a borvidék részére is. Minél több helyen hallják a Hajós-Bajai borvidék nevét, megismerik, mert méltatlanul a legkevésbé ismert borok egyike közzé tartozik Magyarországon.

– Pedig ha megnézzük ennek a borvidéknek az adottságait, akkor vetekszik a szekszárdi borvidékkel, hiszen 20 kilométer választ el minket egymástól, csak a Duna van köztünk, az alapkőzet és az éghajlat az ugyanaz. Tehát innen kellene felemelkedni a Hajós-Bajai borvidék borászatainak , csak meg kell teremteni a hírnevünket, hogy érdekeljen másokat is az országon belül , hogy eljöjjenek ide, erre a borvidékre, és fogyasszák azokat a borokat, amiket készítenek az itteni borászatok – tette hozzá Antal Gábor.

Több mint 33 hektár földterületen gazdálkodik az Antalvin bajai borászat. Jelenleg is telepítenek Bátaszékre, valamint Bajára további szőlőket.

– Közelítünk a 35 hektárhoz, és ennél többet mi nem is szeretnénk. Ennyivel bírunk el, ettől több szőlőt nem tudunk megművelni, hiszen a jó munkaerő probléma. Nekünk jó csapatunk van, de nehéz megtartani őket. Fajták tekintetében elmondhatjuk, hogy összesen 17 szőlőfajtánk van. Vannak olyanok, amik kicsik, és csak kuriózumként említem, hogy amit ma telepítünk Bátaszéken, a malbec, sirály és primitivo. Nem biztos, hogy idevaló, erre a borvidékre, mert alapvetően Olaszországba való, a csizma sarkánál van . De ahogy melegszik az időjárás, és egyre nagyobb melegek vannak a nyár folyamán, azt gondolom, hogy még kell próbálkoznunk. Természetesen a hagyományos magyar fajtáink is megvannak. De van olasz rizlingünk, Franciaországból chardonnay, ami világfajta. A nagy világfajták közül a caberne sauvignon, cabernet frank, merlot , ezek mind megvannak. Kékfrankosunk is van, ami Magyarországon priorizált. Ez lehet egy olyan fajta, amit meg lehet mutatni a világnak, hogy Magyarország mire képes – sorolta a tulajdonos.

A kezdetekről Antal Gábor elmondta, hogy a két testvérével együtt, amíg mások nézték a sorozatokat a vasárnapi tévében, addig ők kijártak a paprikába, meg a szőlőbe. Tizennyolc éves korában mind a három testvér kapott egyharmad hektár szőlőt a szülőktől. A kisebbik fiú, Attila főállásban dolgozik. A szőlők gépi művelése, illetve a pincében a borkészítés az ő munkája. Ma már a felesége is besegít. Az édesapa a szőlőművelést vezeti. Az Antal szőlőben már januárban elkezdik a munkát. Mint megtudtuk, sok a terület, és viszonylag kevés a hozzáértő munkás. Az édesapa a családi vállalkozás motorja, 77 évesen folyamatosan kint van a szőlőben mindennap, és irányítja a szőlőmunkásokat.

– Néha az öcsém beenged a traktorba, ami nekem kikapcsolódás, igaz évi egyszer van rá lehetőségem, mert egyébként más pályán mozgok. Az agráriumban agrár alaptevékenységet végző vállalatnak vagyok az irányítója, és emellett dolgozom az egyik érdekeltségünkben, az Alföldi Tej vállalatnál. Ettől függetlenül a bor szeretete megmaradt, és amikor szüreti időszak jön, a mindennapi vagy heti kóstolásokat öcsémmel egyeztetjük. Jó mentorként próbálok közreműködni. Minden évben arra törekszünk, hogy még jobb borokat készítsünk – hangsúlyozta Antal Gábor.

Folyamatosan fejlesztik a vállalkozást, a központi birtokon, Baján, a Forrásközben. A közelmúltban a vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően hűthető borházépületet építettek, közel 50 millió forintos támogatásból.

– Itt sajnos nem tudtunk lemenni, hogy kialakítsuk a pincét, mert nagyon magasan van a talajvíz, ezért úgy oldottuk meg, hogy az az épületrész, amit palackos bortárolóként terveztünk, azt oldalról szigeteléssel és feltöltéssel valósítottuk meg, így tudjuk tartani azt a klímát, ami egyébként egészséges a boroknak, ez a 12–14 Celsius-fok. A többi részében palackozót alakítottunk ki, és most még folyamatban van az új borkóstoló terem berendezése - mondta hírportálunknak Antal Gábor.

A tervük az, hogy amint elkészül az új borkóstoló terem, megnyitják a közönségnek heti két-három alkalommal. Tematikus borkóstolást szerveznek majd a borkedvelőknek, a turistáknak. Antal Gábor szerint fontos, hogy vigyék a hírnevüket, s ezzel a többi borászatot is segítik. – Engem ez kikapcsol, mert az a menedzserélet, amit én élek, nem egészséges. Mi nem születtünk milliárdosnak, életünk munkája van benne ebben a vállalkozásban – mondta Antal Gábor, az Antal Vin Borászat egyik tulajdonosa.