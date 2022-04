Kicsi méretük és szürkésbarna hátuk miatt könnyen észrevétlenek maradnak, de ha felröppennek, hosszú hegyes szárnyuk, villámgyors röptük és az ilyenkor hallatott éles kiáltásuk hamar elárulják jelenlétüket.

Mint az egyesület felvételén is látszik, az autókhoz teljesen hozzászoktak, így egy kis szerencsével autóból akár 3-4 méterről azt is meg lehet figyelni, amint egyik lábukat előre nyújtva, a földet tapiskolják. – Ezt az alapvetően a nedves iszapban megbúvó lárvák, férgek felzavarására kialakult vadásztechnikát, a porzó, kemény talajon

megfigyelni kissé elszomorító. Ennek a fajnak is nagy szüksége van az esőre – hangsúlyozza az egyesület a beszámolójában.