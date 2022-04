– Ennek a faháznak van egy olyan belső kisugárzása, amelyet csak az ilyen házak vagy a gerendaházak tudnak produkálni. Ebben nincsen fólia, semmi olyan anyag nincs benne ami nem természetes. A falak szigetelésére üreges kenderszárörleményt használunk, ez a szigetelőanyag a falak építésével egy időben kerül beöntésre, kitöltve minden légüres teret a falban. Az anyag természetes tulajdonsága, hogy a rovarokat távol tartja. A tető- és födémelemek szigetelésére fagyapot-befúvásos szigetelést használunk. Szintén kiváló szigetelési tulajdonsággal rendelkezik.



Szerintem nagyon fontos, hogy a standardépítéseknél használt például kőzetgyapotot, hungarocellt ennél a technológiánál nem alkalmazzuk – sorolta Etsberger Johann. Bármilyen módon lehet ezekből a fatéglákból házat építeni. A vállalkozó célja, hogy főként egyszintes házakat alakítsanak ki, mert azokat gyorsan, egyszerűen lehet felépíteni.



– A bemutatóházat három hónap alatt építettük fel a nulláról, bebútorozva. Természetesen követtünk el hibákat amiket az első háznál szinte kötelező, de ezzel is tovább tudtuk fejleszteni a tudásunkat.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeknél a házaknál az alapszakemberekre, villanyszerelőre, vízszerelőre szükség van, de a falak építése komolyabb szaktudást nem igényel.

Ennél a háznál egy hővisszanyerős rendszer van , amely a kinti hideg vagy meleg levegőt a bentivel kompenzálják. A bemutatóházban igyekeztünk több egyedi megoldást bemutatni, ilyen például a zsírkő kandalló is, ami az egyediségével mindenkit elvarázsol. Ezt a házat speciális helyekre is be lehet vinni, nem kell hozzá daru, csupán utánfutó, szinte egy gumikalapáccsal fel lehet építeni. Amikor összeraktuk, készen van, nem kell semmit faragni, vésni, fúrni. Azért megy ilyen gyorsan, mert bizonyos technológiai folyamatok ki vannak hagyva.