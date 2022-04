A diákvállalkozások ernyőszervezete, a szegedi székhelyű Junior Achievement Magyarország évente két alkalommal biztosít lehetőséget a diákvállalkozásoknak, hogy megmérettessék magukat. Karácsony és húsvét előtt rendezik meg a diákvállalkozások vásárát, amely egyben verseny is. Tavaly a Legegyüttműködőbb Diákvállalkozás díját nyerték el a lakiteleki diákok, akik ezúttal a Fenntarthatósági díjra készültek. Arra nem is gondoltak, hogy a legmagasabb elismerést kapják – részletezte Szelesné Kása Ilona ökoművésztanár.

– Az ökohímesek elkészítésekor mindent a fenntarthatóság jegyében csináltunk. Arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb ökolábnyomot hagyjuk magunk után. Így a csomagolásra is nagy hangsúlyt fektettünk. A gyerekek befőttesüvegeket gyűjtöttek, azokra címkéket készítettek és abban árultuk a festett hímeseket.

A tojások többségét a helyi piacon, kistermelőtől vásároltuk, de az egyik szülőtől is kaptunk ajándékba fürjtojásokat.

Ezeket a magunk termelte festőnövényekből készített festékekkel festettük. Az így készült mintegy 250 ökohímest adtuk el a budapesti vásáron. A gyerekek a zsűri tagjainak és az érdeklődő vásárlóknak szívesen mesélték el, hogy melyik tojást melyik festőnövénnyel színezték, és azt is, hogyan készítették az aranyirókás hímeseket. Szárított növényeket is vittünk magunkkal, hogy azokat is be tudjuk mutatni. Sőt virágmagokat is árultunk. Azokat a magokat, amelyeket az iskolai Színes Kertből gyűjtöttünk össze – részletezte a diákvállalkozás mentora, aki azt is elmondta, hogy a vásáron befolyt összeget a diákok kapják meg. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy a fejenként befektetett ötszáz forintjuk többszörösen megtérül.