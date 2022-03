– Mi itt mindannyian egyetértettünk abban, hogy nekünk társadalmi felelősségünk és emberi kötelességünk az, hogy segítsünk a bajbajutottakon. A szállás, az ellátás megszervezése most a feladatunk, de gyűjtést is szervezünk mindegyik településen. Ruhaneműket, tisztálkodószereket, tartós élelmiszereket is várunk, de játékokra is szükség lesz, hiszen nyolc hónapos–12 éves korú gyermekek is érkeznek az első csoporttal. Mindenre szükség van, ami a mindennapi élethez szükséges, így mosógépekre is. Szállásokkal most jól állunk, hiszen a Jonathermál Zrt. három vendégházat ajánlotta fel, ahol 24 főt tudunk elhelyezni. Köszönjük, hogy magánszemélyek is felajánlották a 8-15 fő fogadására alkalmas apartmanjaikat. Az ideérkezőkről való gondoskodás a mi dolgunk és feladatunk. Arra kérünk mindenkit, osszuk meg ezt a felelősséget és kötelességet, vegyenek részt és vállaljanak szerepet ebben! – kérte Patkós Zsolt majsai polgármester, akitől megtudtuk, hogy a város egy elkülönített számlát is nyitott, Kiskunmajsa segít elnevezéssel, ahová várják a pénzadományokat. A Kiskunmajsa segít elnevezésű számlaszám: 11732143-15339010-10380004.