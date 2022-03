Egyre több menekült érkezik Kecskemétre és környékére is Ukrajnából, elhelyezésük és ellátásuk kapcsán hatékony és gyors intézkedésekre volt és van szükség – áll a csütörtöki közgyűlésre benyújtott előterjesztésben, amelyből az is kiderül: a homokbányai dolgozói apartmanokban eddig közel száz főt szállásoltak el (bár egy 32 fős csoport szerdán hazatért Kárpátaljára), az Arany János utcán a Boutique Hotelben 25 Ukrajnában tanuló egyetemi hallgató, míg Belsőnyírben, a korábbi idősotthonban a Ver-Bau négy munkavállalójának családja talált átmeneti otthonra, összesen 17 ember.

Várhatóan egy 2-300 fős csoport áttelepítésében is Kecskemét segítségére lesz szükség

- tette hozzá Szemereyné Pataki Klaudia a testületi ülésen.

A polgármester felhívta a figyelmet, az elhúzódó konfliktus miatt, a következő hónapokban fel kell készülni a menekültek folyamatos fogadására és ellátására. Az Ukrajnából érkezett bajbajutottaknak napi háromszori étkezést biztosít az önkormányzat egy közétkeztető cég és a Máltai Szeretetszolgálat útján. Három gyermekorvos azonnal megkezdte a menekült gyerekek egészségügyi szűrését, melyben a védőnők is segítségükre vannak, a Városi Szociális Közalapítvány pedig szükség esetén gyógyszereket visz számukra. A Család és Gyermekjóléti Központtól délelőtt és délután is két-két szociális munkás dolgozik Homokbányán, hogy segítsék az anyákat és gyermekeiket, emellett szabadidős és játékos programokat is szerveznek a gyerekeknek. Az előterjesztés szerint hangsúlyt kell helyezni szociális készségeik és higiéniai ismereteik javítására is.

A város megmozdult a háború miatt otthonukat elvesztők érdekében, rengeteg adomány érkezik a máltaisok gyűjtőpontjaira, már három teherautónyi szállítmány érkezett Beregszászra, valamint egy lakóbuszt is adományoztak a kárpátaljai testvérvárosnak

– jelentette ki a polgármester. Mindezt levélben köszönte meg a Beregszászon tevékenykedő szeretetszolgálat, melyet Szemereyné Pataki Klaudia fel is olvasott az ülésen.

A Menekültügyi Információs Pont a Gondoskodó Szolgálat keretein belül, a civil szervezetek, az önkormányzati intézmények, a kormányhivatal és a katasztrófavédelem támogatásával fog működni, a CédrusNet és a Gondoskodó Szolgálat Kápolna utca 24. szám alatti telephelyén. Összegyűjti az érintett szakemberektől, szervezetektől, hivatalos szervektől az információkat, adatokat, tájékoztatja a hozzá forduló menekülteket, a város lakosságát, és összességében intézi azokat a feladatokat, melyet a rendkívüli helyzet megkövetel.

Nem lesz ukrán lobogó a Városházán

Az ellenzék hét képviselője február 24-én, majd e hét kedden is indítványozta, hogy a testület ítélje el az „Ukrajnával szembeni igazságtalan orosz háborús inváziót és agressziót”. Emellett javasolták azt is, hogy az együttérzés jeléül a Városházára tűzzék ki harminc napra az ukrán nemzeti lobogót. Szemereyné Pataki Klaudia úgy reagált, hogy az első kérdés „nem releváns és nem tűzhető a rendkívüli közgyűlés napirendjére”, és a második kérdésben is vannak aggályai, tárgyalhatja-e a testület. Király József, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület frakcióvezetője erre azt mondta, sajnálja a polgármester döntését, és nem érti, mi akadályozza meg a háború elítélését, ha a kormány is csütörtökön megteszi ezt (az Országgyűlés ülésén az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fontosnak nevezte a világos és egyenes beszédet ebben a helyzetben, és hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli a katonai agressziót, kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása, kiáll az ukránok mellett – a szerző).

Az ellenzék indítványozta, hogy az együttérzés jeléül a Városházára tűzzék ki az ukrán zászlót. Fotó: Hraskó István

– Mint polgármester úgy ítélem meg, hogy Kecskemét semmilyen háborús konfliktusba ne keveredjen bele. A mi célunk az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból, Magyarország és ezen belül Kecskemét is. Nem szeretném Kecskemétre irányítani a figyelmet – jelentette ki Szemereyné Pataki Klaudia, hangsúlyozva: arra koncentrálnak, hogy minél szélesebb körben tudjanak segítséget nyújtani.

Király József ezt álszent válasznak minősítette, mire dr. Fekete Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője is felszólalt, szerinte meg az ellenzék az álszent, és a háborúról való véleményformálás a kormány és nem az önkormányzat dolga.

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, országgyűlési képviselőjelölt, Engert Jakabné alpolgármester. Fotó: Hraskó István

Végül dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is kifejtette álláspontját a kérdésben. Mint mondta, a napokban Beregszászon járt, és megkérdezte Babják Zoltán polgármestertől, az adományokon kívül milyen deklarációkat tud Kecskemét megfogalmazni, a magyar város mivel tud segíteni és mivel árthat.

– A beregszászi polgármester azt mondta, hogy az a legjobb, amit eddig csináltunk. Maradjunk a lehető legtávolabb mindenféle politikai nyilatkozattól, mert bármilyen fórumon bármilyen állásfoglalást teszünk, az a határon túl élő magyarokat veszélyezteti – hangsúlyozta az alpolgármester, kérve a polgármestertől, hogy tartson ki álláspontja mellett.

– Egyetlen feladatunk van: segíteni a bajbajutottakat, elsősorban a gyerekeket – tette hozzá dr. Szeberényi Gyula Tamás.

A Menekültügyi Információs Pont létrehozását végül 18 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta a közgyűlés.